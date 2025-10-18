La Junta firma el convenio para impulsar el acceso a la futura Ciudad de la Justicia de Marbella

La Junta de Andalucía firmó ayer el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Marbella para ejecutar el acceso a la parcela en la que el Gobierno autonómico proyecta la construcción de la Ciudad de la Justicia y que albergará también equipamientos vinculados con la seguridad del municipio.

El acuerdo contempla que el Ayuntamiento ejecute y financie, con cerca de 20 millones de euros, las actuaciones para mejorar y duplicar la calzada de un tramo de más de un kilómetro de longitud de la carretera A-355, que une el municipio con Ojén, para aumentar la capacidad y la seguridad de la vía.

Según las previsiones de ambas administraciones, las obras se ejecutarán entre 2026 y 2029.

La Consejería andaluza de Fomento actuará como promotora de las actuaciones y supervisará el proyecto que diseñe el Ayuntamiento y la ejecución de las obras. Una vez que vuelva a estar en servicio tras las obras, asumirá además la conservación y explotación de la vía, a excepción de la zona interior del acceso a la parcela, que será competencia del Ayuntamiento, al ser un viario municipal.

La Consejería de Justicia de la Junta trabaja ya en el estudio de implantación del edificio, incluido en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030.

El viario dará acceso a una parcela en la que el Gobierno regional plantea la construcción de un edificio de Justicia de, en una primera fase, 15.000 metros cuadrados de superficie, inmueble que podría ampliarse en futuros crecimientos.

La parcela albergará también una Comisaría de la Policía Nacional, dependencias de la Guardia Civil y, previsiblemente, equipamientos de la Policía Local.

«Los nuevos accesos son una pieza clave para hacer realidad la futura Ciudad de la Justicia y mejorará la atención a la ciudadanía», señaló la consejera de Fomento, Rocío Díaz.

«El acuerdo es un paso decisivo en la planificación de la infraestructura judicial y refleja el compromiso del Gobierno andaluz con Marbella y con una Justicia más cercana, moderna y accesible», agregó.

Aunar los órganos judiciales

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, calificó de «decisivo» el paso que ayer dieron Junta y Ayuntamiento para «hacer realidad la futura Ciudad de la Justicia, un proyecto prioritario dentro del Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía».

«Marbella es marca Andalucía y tenemos que cuidar la funcionalidad e imagen del edificio, cuidar el diseño arquitectónico e integrarlo en el entorno ambiental. Queremos un edificio de vanguardia», apuntó.

Según las previsiones de la Junta, Marbella contará con el mayor complejo judicial de la provincia tras el de Málaga.

El Palacio de Justicia servirá para aunar en el mismo inmueble los órganos judiciales de Marbella, dispersados en la actualidad en diferentes sedes, algunas de las cuales se encuentran en condiciones deficientes.