Concluyen las obras para evitar filtraciones en el paseo marítimo de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha concluido unas obras con las que intentar eliminar las filtraciones de agua en el acceso al paseo marítimo desde la calle Arturo Rubinstein.

Las actuaciones han consistido en la instalación de tres sumideros conectados a un desagüe, la colocación de una lámina impermeabilizante en el entorno, la eliminación de la mayor parte de las jardineras que embellecían el acceso y la reparación de las losetas de mármol que se encontraban en mal estado.

Los antiguos sumideros ubicados en la zona carecían de un sistema de evacuación, por lo que el agua se filtraba por los techos de los locales anexos al acceso.

«Además de incrementar la protección en el acceso de uno de los puntos más transitados de la ciudad, evita las humedades que afectaban a los dos locales situados bajos las escaleras de mármol, lo que permitirá que puedan volver a utilizarse», explica el delegado de Obras, Diego López.

El edil señala que la actuación «no es muy vistosa», pero destaca que mejora la calidad de vida y la seguridad de los vecinos y turistas.