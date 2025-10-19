Limpian el 80 por ciento de las alcantarillas de Marbella ante la llegada de lluvias

La empresa concesionaria del suministro de agua en Marbella, Hidralia, y el Ayuntamiento han limpiado unos 21.400 captadores de agua de lluvia de los cerca de 27.100 del municipio en el transcurso del año, lo que supone alrededor del 80 por ciento del total.

Las actuaciones, con las que los operarios mejoran la capacidad de drenaje de las alcantarillas y que se suman a trabajos similares en los cauces de los ríos que discurren por el término municipal, son clave para minimizar posibles inundaciones ante la llegada del periodo de precipitaciones a Marbella, San Pedro Alcántara y el resto de la Costa del Sol.

Los trabajos se estructuran en varias líneas de intervención, entre las cuales figuran una limpieza sectorial preventiva; dos de carácter extraordinario que se ejecutan cada año; y una intervención específica en el entorno de los centros educativos del municipio y que este año ha servido para desatorar cerca de 560 imbornales, especialmente los ubicados en los alrededores de los colegios Rafael Fernández-Mayoralas, Vicente Aleixandre y Valdeolletas.

Los operarios han desarrollado actuaciones más específicas en emplazamientos especialmente sensibles ante la llegada de las lluvias, como el parque del arroyo de La Represa, cuyo estanque se colapsa de forma asidua; la plaza de Los Naranjos, el centro neurálgico de Marbella; o el Paseo Marítimo. Los operarios realizarán en estos emplazamientos trabajos de refuerzo en el transcurso de octubre y noviembre, el periodo del año en el que más hojas se desprende de los árboles.

El operativo de limpieza de alcantarillas y cauces se basa en el protocolo de emergencia de Hidralia, que la empresa concesionaria del suministro del agua activa ante avisos oficiales para anticiparse a los episodios de lluvia a través de una plataforma digital que monitoriza en tiempo real la red de alcantarillado y que prevé fenómenos atmosféricos adversos con hasta seis horas de antelación.

Las labores de prevención de Hidralia se suman a las actuaciones que, en el transcurso del año, ha acometido el Ayuntamiento para tratar de mejorar la red de captación y evacuación de las aguas pluviales.

Entre estas intervenciones, destaca la instalación de captadores y la reconstrucción de la red de pluviales en la avenida José Manuel Vallés, en Las Albarizas; las actuaciones para colocar imbornales en la rotonda Manuel Haro, conocida de forma popular como ‘de los barcos’; o trabajos similares en diferentes calles y avenidas de Marbella y del distrito de Nueva Andalucía.