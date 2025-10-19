San Pedro se vuelca con su Patrón en el Día Grande de las Fiestas

Miles de vecinos de San Pedro Alcántara salieron este domingo a las calles y plazas para arropar a su Patrón, San Pedro de Alcántara, en el Día Grande de la Feria y Fiestas de la localidad, que concluyen hoy.

La jornada más emotiva de la Semana Grande comenzó a media mañana con una Solemne Misa que se celebró en la parroquia de San Pedro Alcántara y continuó con la tradicional precesión del Patrón por las principales calles de la localidad.

El broche de oro de la jornada lo puso la artista Melody, con su actuación en Auditorio del recinto ferial, ubicado de la finca La Caridad, el recinto de alrededor de 80.000 metros cuadrados de superficie ubicado entre San Pedro y el distrito de Nueva Andalucía que la Justicia intervino al exasesor de Urbanismo durante los años de gestión del GIL y cerebro de la operación Malaya, Juan Antonio Roca.

La edición de este año de la Feria de San Pedro Alcántara ha contado también con las actuaciones de, entre otros artistas, Los Rebeldes y Mojinos Escozíos.

El cartel anunciador de la Feria es obra del artista local José Enrique Ragel, conocido artísticamente como ‘Bestror’.

La composición recoge elementos icónicos de la Feria, como la imagen de una mujer vestida de flamenca, un jinete a lomos de un caballo y la iglesia colonial, símbolos reconocibles de la Semana Grande de San Pedro.

El pregón, uno de los actos con los que comenzó la Feria de San Pedro hace una semana, lo pronunció el artista local Juanjo Alcántara.