Así cambiará el tráfico en Marbella por la prueba de Ironman en noviembre

Marbella cuenta con 15 paneles ubicados en diferentes puntos del municipio con información sobre las incidencias que se producirán en el tráfico con motivo de la celebración del Mundial de Ironman 70.3 que albergará el municipio el 8 y 9 de noviembre.

La prueba deportiva conllevará alteraciones de la circulación de los vehículos desde las 6.00 a las 18.00 horas ambas jornadas, por lo que los vecinos tendrán que planificar con antelación sus salidas o llegadas al municipio.

La competición reunirá a más de 7.000 deportistas y alrededor de 30.000 acompañantes y espectadores, lo que supondrá una gran complejidad logística en el municipio.

La prueba contará con una organización integrada por cerca de 3.000 personas, 150 vehículos terrestres y marítimos y la participación de 130 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Policía Local, además de voluntarios de Protección Civil que vendrán a Marbella desde el resto de la provincia de Málaga.

La competición se desarrollará, principalmente, en la playa de Levante, en Puerto Banús, con un recorrido de 1.900 metros de longitud de natación; 90 kilómetros en bicicleta por los municipios de, además de Marbella, Coín, Cártama, Monda y Ojén; y una media maratón de 21 kilómetros de distancia que discurrirá por el paseo marítimo.

«El Ironman requerirá de la colaboración ciudadana para garantizar el buen desarrollo del evento», señala el Ayuntamiento de Marbella.