Investigan si el hombre que disparó contra otro en Marbella lo hizo inducido por terceras personas

El hombre detenido hace una semana por presuntamente disparar contra otro en Marbella quedó en libertad provisional dos días después del incidente. Según han informado este lunes fuentes judiciales, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Marbella, en funciones de guardia, el caso se investiga por los presuntos delitos de tenencia ilícita de armas, amenazas y daños, aunque esto podría variar conforme avancen las investigaciones de la Policía Nacional. Los agentes analizan al volcado del teléfono intervenido al detenido, de 25 años para determinar si actuó inducido por otras personas. Los dos implicados son españoles.

Los investigadores analizan el volcado del teléfono que le fue intervenido al arrestado

Aunque en un primer momento se le detuvo por la presunta comisión de un delito de tentativa de homicidio o asesinato, las fuentes han añadido que la investigación judicial han precisado que de momento no se le impute ninguno de estos delitos hasta la culminación de las pruebas en trámite, ya que la víctima, de 38 años a la que se dirigían los disparos, sólo sufrió raspaduras leves por la madera de la puerta en la que impactaron algunos de los proyectiles. Durante su comparecencia ante el juez, el arrestado se acogió a su derecho a no declarar, siendo puesto en libertad con la condición de que comparezca los días 1 y 15 de cada mes en sede judicial. Además, se le ha retirado el pasaporte y tiene prohibido abandonar el territorio nacional mientras dure la investigación.

Detenido en Algeciras

Los hechos ocurrieron sobre las 5.00 horas de la madrugada en la zona de acceso a una vivienda de la calle Roy Boston, cerca del Palacio de Congresos de Marbella. El presunto autor huyó en un vehículo, pero fue localizad y detenido horas después en Algeciras.