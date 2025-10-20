Las obras de la carretera de Istán llegan al 80 por ciento de su ejecución

Las obras de mejora de la carretera A-7176, que conecta Marbella e Istán, se encuentran al 80 por ciento de su ejecución, según anunció ayer la Junta de Andalucía, que impulsa las actuaciones.

El Gobierno autonómico prevé que los trabajos de mejora finalicen a finales de año.

Las actuaciones servirán para acondicionar un tramo de unos dos kilómetros de longitud de la carretera de Istán.

También se urbanizarán sus márgenes para dotar al tramo de una sección más segura, cómoda y adaptada al entorno urbano.

Entre las principales actuaciones que han acometido los operarios figuran la creación de arcenes de 1,5 metros de ancho; la construcción de acerado de 2,5 metros de anchura en ambos márgenes; y la ejecución de cuatro glorietas para canalizar el tráfico y reducir la velocidad de circulación.

El tramo de carretera en el que se desarrollan las obras da acceso a diferentes urbanizaciones, algunas en plena construcción, zonas residenciales y equipamientos educativos; y es una de las más utilizadas por parte de los aficionados al ciclismo de Marbella y el resto de la Costa del Sol para hacer rutas hasta Istán.

Según el Ayuntamiento marbellí, más de 2.000 vehículos transitan cada día por la carretera entre Marbella e Istán.

Las obras cuentan con un presupuesto de unos 4,7 millones de euros, el 60 por ciento del cual lo aporta la Junta y el resto, el Ayuntamiento de Marbella.

«Se trata de una obra necesaria con el que ganaremos en seguridad vial en uno de los accesos más transitados de Marbella, en los que conviven vecinos, peatones y vehículos en un entorno urbano que necesitaba una intervención integral», señala la consejera andaluza de Fomento, Rocío Díaz, que ha visitado el estado de las obras.

«Carreteras que, durante años, fueron vías de conexión rápida, pero ahora son también espacios urbanos que deben ser seguros para peatones y ciclistas», agrega.

La consejera ha destacado las dificultades que han encontrado los operarios durante la ejecución de las actuaciones, lo que ha obligado a la Junta y el Ayuntamiento a incrementar el presupuesto.

«El Gobierno andaluz no mete los proyectos en un cajón cuando surgen los problemas, sino que buscamos soluciones e intentamos salvar las obras en marcha», explica.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), destaca la «implicación de la Junta y su compromiso con un proyecto que ejecuta con seriedad y una gran coordinación entre administraciones».