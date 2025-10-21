Exclusividad
Cinco villas de Marbella serán las primeras del mundo dotadas con IA
Se trata de cinco inmuebles en Cabopino cuyo precio de venta supera los 4,15 millones de euros
Marbella contará con las primeras viviendas de lujo dotadas de Inteligencia Artificial adaptativa (IA).
Se trata de cinco villas ubicadas en la zona residencial de Cabopino que, además de IA, cuentan con robótica doméstica y drones autónomos.
Las viviendas, ubicadas en el complejo Aura Cabopino y diseñadas en arquitectura mediterránea entre dunas y a escasa distancia del mar Mediterráneo, cuentan con precios que parten de los 4,15 millones de euros.
Los inmuebles disponen de seguridad proactiva las 24 horas del día cada jornada de la semana, con sistemas de reconocimiento facial y drones autónomos equipados con IA y cámaras térmicas que proporcionan una vigilancia perimetral predictiva e invisible.
Cuentan también con robots de forma canina que colaboran en tareas de seguridad y domésticas y, a partir de 2026, incorporarán robots humanoides para la asistencia personalizada.
Los propietarios de cada villa dispondrán de membresía en el campo de golf de Cabopino, dispondrán, sin costes añadidos, de un todo terreno Land Rover y compartirán entre ellos un yate.
«Aura Cabopino representa un hito en el mercado inmobiliario del lujo de la Costa del Sol. No estamos sólo construyendo villas; estamos creando hogares inteligentes para una generación que valora la elegancia atemporal y la innovación tecnológica. Las residencias están diseñadas para clientes exigentes que buscan lo extraordinario», explica la firma Viktorija Properties, que comercializa los inmuebles.
