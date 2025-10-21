Donan al Ayuntamiento de Marbella 2,5 millones de euros de una herencia

Lo que suele ser motivo de disputa incluso entre las mejores familias se ha convertido en una grata sorpresa para el Ayuntamiento de Marbella.

Un millonario empresario de origen italiano que desarrolló buena parte de su actividad en el sector de la hostelería del municipio y que falleció en agosto ha dejado en herencia 2,5 millones de euros al Consistorio.

El emprendedor, Paolo Ghirelli, condiciona su fortuna a que el Ayuntamiento la utilice en la atención de las personas mayores del municipio y la mejora de su calidad de vida.

El Consistorio ha elaborado una propuesta con diferentes actuaciones para cumplir con la voluntad de Ghirelli, que negocia con los albaceas del empresario italiano, que falleció a los 80 años.

Entre las opciones que plantea el Ayuntamiento figuran la de destinar la herencia a financiar programas municipales dirigidos a personas mayores, como los de atención inmediata y de ayuda a domicilio o de soledad no deseada; o invertir una suma importante de la donación en equipamientos de la residencia pública de Trapiche del Prado, que se levanta sobre una parcela que una familia también cedió al Consistorio para que los vecinos de más edad contarán con un geriátrico.

«Vamos a seguir trabajando para determinar de manera definitiva la distribución de esta aportación tan generosa por parte de uno de los grandes promotores de una etapa muy relevante de Marbella, al que debemos reconocer su figura como emprendedor y embajador de la localidad y también su solidaridad con la ciudad y sus mayores», señaló ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

La regidora destacó la «generosidad, la implicación y el amor de Paolo por Marbella, que ha quedado patente, una vez más, con este gesto solidario que dispuso antes de dejarnos».

Muñoz subrayó también el legado de Ghirelli «como referente de la vida empresarial, gastronómica y social de una época de Marbella para el recuerdo». «Nos deja este legado benéfico que constata su espíritu altruista y su intención de contribuir a hacer mejor a Marbella», apuntó.

Paolo Ghirelli fundó La Meridiana, restaurante de referencia y epicentro de parte de las fiestas más memorables de la jet set de Marbella durante las décadas doradas del municipio.

Entre las celebridades que se han sentado en las mesas de La Meridiana figuran actores como Bruce Willis; artistas como Luis Miguel o Mariah Carey; modelos como Naomi Campbell; o personalidades como Philippe Junot.