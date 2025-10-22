Puerto Banús, líder entre los puertos de lujo en la protección del Mediterráneo

Un equipo científico especializado en la biodiversidad del mar y su sostenibilidad coloca a Puerto Banús, junto al Port Hercule, en el Principado de Mónaco, a la cabeza en las actuaciones que desarrollan las marinas más exclusivas y turísticas del sur de Europa para lograr la regeneración del mar Mediterráneo.

En su estudio, la empresa Underwater Gardens International ha analizado la biodiversidad y la calidad ambiental de diez puertos ubicados en el Mediterráneo, como los de Saint-Tropez y Cannes, en Francia; Cervo, Capri y Portofino, en Italia; o el de Split, en Croacia.

La empresa especializada en la regeneración del mar, fundada en 2016 y con sede en Barcelona, destaca en su informe las actuaciones que ha desarrollado la empresa que explota Puerto Banús para conservar la Patella Ferrugínea, un molusco endémico del Mediterráneo que está catalogado como especie en peligro de extinción y considerado como un bioindicador esencial del estado de conservación de los ecosistemas marinos.

La recuperación de la especie mantiene el equilibrio ecológico en las zonas intermareales; favorece la diversidad biológica en los hábitats costeros; y refuerza la resiliencia del ecosistema marino frente al cambio climático y la presión humana.

La firma especializada subraya también las medidas pioneras de regeneración marina adoptadas por la empresa concesionaria de Puerto Banús, entre ellas la instalación de nuevos hábitats y programas de monitorización científica para seguir la evolución de la biodiversidad.

La concesionaria de Banús ha desarrollado más de 80 iniciativas relacionadas con la conservación del medio ambiente en ocho años.

«Es importante impulsar un modelo de gestión portuaria plenamente integrado en la conservación del medio marino. Por su visibilidad y capacidad de influencia, estos espacios pueden convertirse en verdaderos motores de cambio hacia la sostenibilidad del mar Mediterráneo», señaló ayer, en la presentación del informe en Marbella, la presidenta de Underwater Gardens International, Puri Canals.

El CEO de la concesionaria de Banús, Juan Núñez, aseguró que «la sostenibilidad no es una obligación, sino un privilegio». «Tenemos la suerte de poder proteger los ecosistemas que nos rodean», agregó.

El delegado de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía en Málaga, José Antonio Víquez, señaló que puertos como Banús «están llamados a convertirse en motores de la nueva economía sostenible».