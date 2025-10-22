Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sostenibilidad

Recargas gratis en Marbella para los vehículos eléctricos hasta el domingo

Cargador eléctrico.

Marcel Vidal

Marbella

Los usuarios de vehículos eléctricos de Marbella y San Pedro Alcántara podrán recargar las baterías de sus utilitarios de forma gratuita hasta el domingo en los aparcamientos del Mercado central de Marbella, Centro Marbella y Las Terrazas de Marbella.

La campaña forma parte de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Marbella y la empresa concesionaria de los diferentes aparcamientos adheridos a la iniciativa con la que el Gobierno local busca promover la movilidad eléctrica.

La empresa concesionaria ofrecerá diez dispositivos semirápidos de hasta 22 kilovatios y seis rápidos de hasta 120 kilovatios para que los conductores recarguen las baterías de sus vehículos.

Los usuarios que quieran acogerse a la campaña deberán realizar la recarga a través de la aplicación Telpark.

«Esta acción forma parte de una iniciativa más amplia para promover la movilidad sostenible. Compartimos con el Ayuntamiento la visión de una Marbella más limpia y eficiente. Esta semana gratuita es una oportunidad para ese paso», señala la empresa concesionaria de los aparcamientos.

