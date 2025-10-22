Sostenibilidad
Recargas gratis en Marbella para los vehículos eléctricos hasta el domingo
Los usuarios de vehículos eléctricos de Marbella y San Pedro Alcántara podrán recargar las baterías de sus utilitarios de forma gratuita hasta el domingo en los aparcamientos del Mercado central de Marbella, Centro Marbella y Las Terrazas de Marbella.
La campaña forma parte de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Marbella y la empresa concesionaria de los diferentes aparcamientos adheridos a la iniciativa con la que el Gobierno local busca promover la movilidad eléctrica.
La empresa concesionaria ofrecerá diez dispositivos semirápidos de hasta 22 kilovatios y seis rápidos de hasta 120 kilovatios para que los conductores recarguen las baterías de sus vehículos.
Los usuarios que quieran acogerse a la campaña deberán realizar la recarga a través de la aplicación Telpark.
«Esta acción forma parte de una iniciativa más amplia para promover la movilidad sostenible. Compartimos con el Ayuntamiento la visión de una Marbella más limpia y eficiente. Esta semana gratuita es una oportunidad para ese paso», señala la empresa concesionaria de los aparcamientos.
