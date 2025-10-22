La Unión Europea aportará 12 millones de euros para proyectos en Marbella

La UE transferirá 12 millones de euros procedentes de los fondos FEDER para que el Ayuntamiento de Marbella financie diferentes actuaciones en el municipio.

El equipo de Gobierno aprobó ayer en Junta Local la medida con la que el Ayuntamiento pagará el Plan de Actuaciones ‘Convive Marbella 2030’.

La iniciativa consistirá en que el Ayuntamiento ejecute las actuaciones del plan con dinero propio y, una vez concluidas, la UE le reintegrará los fondos. El Consistorio, además, añadirá dos millones de euros al importe comunitario.

Entre las actuaciones figuran las obras incluidas en un plan de mejora de San Pedro, con proyectos como una biblioteca municipal, dotado con cerca de cuatro millones de euros; 62.000 euros para desarrollos tecnológicos que facilitan la inclusión social; y 600.000 euros para la regeneración de una calle de la localidad.

En Marbella, el Ayuntamiento empleará parte de los fondos en crear un centro municipal para la atención de la diversidad, equidad e inclusión; la construcción de un estadio de atletismo; o un programa para erradicar el absentismo escolar.

La totalidad de las actuaciones se encuentran en fase de contratación, según el Ayuntamiento.

El portavoz municipal y delegado de Hacienda, Félix Romero, destacó el «músculo económico del Ayuntamiento para adelantar inversiones» ante las dudas de la oposición, que cuestiona la situación financiera de un Consistorio lastrado por las deudas y sometido a planes de ajuste hasta el 2040.