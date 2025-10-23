Casco Antiguo de Marbella: se buscan clientes tras el fin del verano

Es un problema recurrente durante los periodos de temporada baja en uno de los emplazamientos de postal de Marbella.

La marcha de los turistas tras el final del verano vacía las calles del Casco Antiguo de Marbella y, por ende, los comercios, mientras los vecinos optan por consumir en las grandes superficies comerciales de Marbella, que cuentan con amplios y gratuitos espacios para estacionar coches ante los aparcamientos de precios desorbitados del centro urbano de la localidad; y son paso obligado de la mayor parte de los servicios municipales del transporte público.

Para hacer frente a la escasez de clientes hasta, al menos, la campaña de Navidad, los comerciantes del Casco Antiguo han puesto en marcha una campaña para, haciendo de la necesidad, virtud ante las dos problemáticas, tratar de incentivar el consumo al tiempo que facilitan el aparcamiento.

La Asociación de Comerciantes y Profesionales del Casco Antiguo ha adquirido 2.225 bonos para que los clientes que realicen compras superiores a diez euros en los negocios de la zona puedan aparcar sus vehículos de forma gratuita durante una hora en el estacionamiento ubicado en el Mercado Central, uno de los más céntricos del municipio.

El colectivo distribuirá los bonos de aparcamiento entre los negocios asociados para que éstos, a su vez, los cedan a los clientes que adquieran productos por importes de más de diez euros.

«La finalidad del acuerdo es incentivar al vecino de Marbella para que realice sus compras y su ocio de manera más cómoda, más asequible y más agradable en el Casco Antiguo», señala el colectivo empresarial sobre una campaña que tendrá una vigencia de un año de duración o hasta que los comerciantes agoten los bonos de estacionamiento.

«Con esta campaña de fidelización, la asociación pretende fomentar el aumento de afluencia en los negocios locales por parte de los vecinos», agrega la asociación empresarial.

La campaña es similar a otra que impulsaron hasta septiembre la Plataforma de Comerciantes y Hosteleros de Marbella y el Ayuntamiento para que los clientes que hicieran sus compras en el centro urbano de Marbella pudieran estacionar sus vehículos durante 12 horas desde 1,99 euros en diferentes aparcamientos ubicados en las cercanías del Casco Antiguo de la localidad.