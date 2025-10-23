Ciberagentes de Marbella frustran un fraude de 1,4 millones en la compraventa de una villa de lujo

Ciberagentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Marbella han recuperado más de dos millones de euros estafados a una veintena de víctimas a través de ataques cometidos a través de correos electrónicos. La mayoría de los casos están asociados a operaciones inmobiliarias, destacando una de ellas en la que la rápida actuación de los investigadores frustró un fraude de 1,4 millones de euros en la compraventa de una villa de lujo de esta localidad. En este caso, los policías contaron con la colaboración de las entidades bancarias afectadas, así como con el auxilio de Interpol y Europol que permitió la localización, intervención y retorno a su legítimo propietario de un total de 1.445.000 euros, bloqueando a tiempo varias transferencias cuyo destino era Portugal y Austria.

Desde la creación del grupo en Marbella en 2023, los agentes han esclarecido más de una veintena de casos que suman 20 millones de euros

Mulas

Los agentes han constatado que las distintas tramas delincuenciales, con el fin de ocultar su identidad, hacían uso de personas intermediarias que eran las titulares de las cuentas bancarias de destino. Es lo que se conoce en el argot policial como mula, figura que proporciona sus datos bancarios para que los cibercriminales usen su cuenta, recibiendo a cambio una prestación económica. Cuando les llega el dinero estafado, realizan transferencias nacionales o internacionales

La propia Policía Nacional ha informado este jueves de que, desde la creación de este grupo en Marbella en 2023, sus agentes han esclarecido multitud de casos, incluidas 20 estafas que reúnen los parámetros del fraude conocido como Man in the Middle o el ataque del intermediario. Se trata de un tipo delictivo en el que los criminales interceptan una conversación o un intercambio de datos por correo electrónico entre dos empresas que mantienen relaciones comerciales, de prestación de servicios o cualquier otra que implique una obligación de pago. Los delincuentes se hacen pasar por uno de los participantes de la transacción, realizan ligeros cambios en el correo legítimo, a veces inapreciables para las víctimas, como podría ser la introducción de un punto o un guion o la sustitución de una letra por otra.

"A continuación, durante en ese intercambio de correos electrónicos, los delincuentes aportan un nuevo número de cuenta bancaria para llevar a cabo las transferencias de dinero, haciéndose pasar por la empresa proveedora de un determinado servicio que la víctima requiera", han explicado antes de añadir que, finalmente, el capital llega a la cuenta de los estafadores, mientras el perjudicado cree que realmente lo ha enviado a la compañía con la que tiene relación contractual.

Consejos

La Policía Nacional aconseja a toda sociedad empresarial con actividad comercial, basada en abono de facturas o compraventa de bienes muebles o inmuebles con empleo de transferencias bancarias como medio de pago, asegurarse que la cuenta de destino es la correcta mediante comprobaciones con su titular, sospechando en los cambios, sin motivo aparente, de los números IBAN de las cuentas del destinatario, así como comprobar los datos de contacto, incluidos teléfonos y correos electrónicos.