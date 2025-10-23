Feria
OSP lamenta la «apatía» de la Feria de San Pedro Alcántara
La formación sampedreña pide organizar las futuras ediciones «con corazón e ilusión»
Opción Sampedreña (OSP) lamentó ayer la «apatía» con la que, a su juicio, el Ayuntamiento de Marbella organizó la última edición de la Feria de San Pedro Alcántara, que se desarrolló durante la semana pasada.
La formación sampedreña aseguró que el Consistorio realizó el evento «por obligación, pero no con convicción» y le pidió «más corazón e ilusión» en la organización de futuras ediciones.
«La Feria de San Pedro no puede organizarse como un trámite administrativo. Ha sido fría y descoordinada», señaló OSP.
La formación sampedreña aseguró que los eventos de la inauguración de la Feria se celebraron de forma desordenada, ya que «mientras las academias de baile actuaban, llegó la cabalgata y tuvo lugar la ofrenda floral». «Más que un inicio de feria parecía que era un programa que había que completar deprisa y corriendo para cumplir con el guión. Todo se hizo a la vez y sin dirección», lamentó la formación sampedreña.
OSP criticó también que, fuera del recinto ferial, ubicado en la finca La Caridad, la Feria no se sintió en el resto de la localidad. «San Pedro no mostraba señales de estar de Feria. No había decoración en el centro urbano, no había música en los negocios, el pueblo no participó y el ambiente quedó encerrado tras las vallas del recinto ferial», explicó OSP.
«La Feria de San Pedro Alcántara no puede vivir de espaldas al pueblo. Hace falta implicar a los vecinos, no limitarse a instalar atracciones y casetas», agregó la formación sampedreña.
