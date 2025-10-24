Advierten del mal estado de la finca de Puerto Rico Bajo a días del Tostón

Restos de fogatas, agujeros del tamaño de cráteres, cristales rotos, plásticos o troncos cortados. El colectivo sociocultural Marbella Activa advierte del mal estado en el que se encuentra la finca Puerto Rico Bajo, uno de los parajes forestales más apreciados por los vecinos del municipio, dos semanas después de que el Ayuntamiento culminara el procedimiento para desalojar a los miembros de una asociación ecologista que, durante cuatro años, ocuparon la zona al margen de la legalidad.

«El panorama es desolador. Es un paisaje que recuerda al de un campo bombardeado tras una batalla. Puerto Rico es el paraje de Marbella más querido por los ciudadanos por su arraigo y tradición y merece mejor suerte. Necesita volver a ser naturaleza, simplemente un campo por el que pasear y en el que el ser humano no sea un agresor ni un transformador, sino un integrante», señala Marbella Activa en un mensaje publicado a través de sus perfiles en las redes sociales.

La mejora de la finca, de unos 30.000 metros cuadrados de superficie, no requiere «de grandes inversiones ni modificaciones por parte del Ayuntamiento». «Sólo revertir su deterioro con intervenciones de bajo impacto y dejar que la naturaleza actúe», agrega el colectivo social, que se ofrece a colaborar en la recuperación del paraje «limpiando, desbrozando, recogiendo la basura y divulgando su historia y sus valores medioambientales».

El día antes de la operación de desalojo, el equipo de Gobierno aseguró que los vecinos podrían volver a celebrar el Tostón en Puerto Rico Bajo, como era tradición hasta la llegada de los ocupantes ilegales. «No debería haber ningún obstáculo» para que los vecinos festejaran la jornada del 1 de noviembre en un paraje por el que, para hacerse con él, el Ayuntamiento pagó 380.000 euros a través de una expropiación, aseguró el Gobierno local.

Agentes de la Policía Local, autoridades judiciales y miembros de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía del servicio de Patrimonio del Ayuntamiento se personaron en la finca a primera hora de la mañana del 9 de octubre para ejecutar el desalojo.

Tras la desocupación, operarios de la Delegación de Limpieza del Ayuntamiento retiraron diferente mobiliario, como sillas, mesas, alfombras o sofás.

Un gran parque periurbano

Antes de la ocupación ilegal del recinto, el Ayuntamiento anunció un proyecto con el que crear un parque forestal periurbano en la zona norte de Marbella de alrededor de 400.000 metros cuadrados de superficie.

El recinto estaría integrado por la finca Puerto Rico Bajo; la parcela de Puerto Rico Alto, de unos 340.000 metros cuadrados de superficie; y una parcela adyacente de unos 20.000 metros cuadrados de extensión.

La llegada de los ocupantes ilegales obligó al Consistorio a suspender el proyecto.