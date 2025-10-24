El PSOE destaca «el impulso» del Gobierno a la residencia de mayores de Marbella

La portavoz del PSOE de Marbella, Isabel Pérez, destacó ayer la aportación económica, de unos tres millones de euros, del Gobierno central para que el Ayuntamiento concluya las obras de la residencia de mayores de Trapiche del Prado, la primera de carácter público que tendrá el municipio.

«El Gobierno de España ha tenido que poner la financiación, casi la mitad del coste de la obra, pata que el proyecto vea por fin la luz», señala la edil socialista y diputada nacional en una grabación difundida por las redes sociales.

El proyecto, uno de los más reivindicados por los vecinos del municipio y más prometidos por el Gobierno local, acumula décadas de retraso.

«En 2009, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, colocó la primera piedra de la residencia. Luego ya no vinieron más piedras y Muñoz volvió a anunciar el mismo proyecto en 2019 y 2022», señala la edil del PSOE en la grabación.

«Hoy, la realidad es que la residencia no sólo no está terminada, sino que ha tenido que venir otra administración para que se acabe. El Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que venir a solucionar los problemas de los vecinos mayores de Marbella. La residencia será una realidad, pero, una vez más, no gracias a la alcaldesa», agrega.

El equipamiento contará con dos edificios independientes, según el proyecto inicial presentado por el Ayuntamiento. El local ubicado en la zona parte de la parcela contará con tres plantas y un sótano; y el ubicado en la zona oeste albergará la cocina y el comedor de la residencia de mayores.