Sucesos
Agreden a una enfermera en Urgencias en el Hospital Costa del Sol
Los hechos se produjeron el jueves, mientras la sanitaria realizaba una asistencia
Una enfermera de la unidad de Urgencias del Hospital Universitario Costa del Sol ha sufrido una agresión física, según denunció ayer la Junta de Andalucía.
La agresión se produjo el jueves, mientras la enfermera realizaba una asistencia sanitaria, señaló la Junta, que mostró su condena por los hechos.
Desde el momento en que se conoció la agresión, el Hospital Costa del Sol activó el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del Sistema Sanitario Público Andaluz y puso a disposición de la enfermera los recursos necesarios, como asesoramiento jurídico y apoyo psicológico.
Profesionales sanitarios del propio hospital, ubicado en Marbella; del Centro de Alta Resolución de Especialidades de Mijas; y del Hospital de Alta Resolución de Estepona se concentraron en las puertas principales de sus equipamientos sanitarios para mostrar su repulsa contra cualquier tipo de agresión física o verbal y en apoyo de la enfermera.
«Desde estas líneas, la dirección del Hospital Universitario Costa del Sol y centros adscritos manifiestan su rechazo y condena firme de cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal, a cualquier de los profesionales, en cualquier de nuestros centros. Además, muestra el apoyo total a los compañeros y compañeras cuando se producen este tipo de situaciones», señaló el Gobierno autonómico en un comunicado.
En septiembre, una médica del Hospital Costa del Sol sufrió una agresión verbal con amenazas e insultos.
- Cinco villas de Marbella serán las primeras del mundo dotadas con IA
- Así cambiará el tráfico en Marbella por la prueba de Ironman en noviembre
- Ciberagentes de Marbella frustran un fraude de 1,4 millones en la compraventa de una villa de lujo
- Donan al Ayuntamiento de Marbella 2,5 millones de euros de una herencia
- Casco Antiguo de Marbella: se buscan clientes tras el fin del verano
- El hotel surgido del mar y la pesca
- OSP lamenta la «apatía» de la Feria de San Pedro Alcántara
- Investigan si el hombre que disparó contra otro en Marbella lo hizo inducido por terceras personas