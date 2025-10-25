Agreden a una enfermera en Urgencias en el Hospital Costa del Sol

Una enfermera de la unidad de Urgencias del Hospital Universitario Costa del Sol ha sufrido una agresión física, según denunció ayer la Junta de Andalucía.

La agresión se produjo el jueves, mientras la enfermera realizaba una asistencia sanitaria, señaló la Junta, que mostró su condena por los hechos.

Desde el momento en que se conoció la agresión, el Hospital Costa del Sol activó el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del Sistema Sanitario Público Andaluz y puso a disposición de la enfermera los recursos necesarios, como asesoramiento jurídico y apoyo psicológico.

Profesionales sanitarios del propio hospital, ubicado en Marbella; del Centro de Alta Resolución de Especialidades de Mijas; y del Hospital de Alta Resolución de Estepona se concentraron en las puertas principales de sus equipamientos sanitarios para mostrar su repulsa contra cualquier tipo de agresión física o verbal y en apoyo de la enfermera.

«Desde estas líneas, la dirección del Hospital Universitario Costa del Sol y centros adscritos manifiestan su rechazo y condena firme de cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal, a cualquier de los profesionales, en cualquier de nuestros centros. Además, muestra el apoyo total a los compañeros y compañeras cuando se producen este tipo de situaciones», señaló el Gobierno autonómico en un comunicado.

En septiembre, una médica del Hospital Costa del Sol sufrió una agresión verbal con amenazas e insultos.