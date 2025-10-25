Tribunales
Condenado por tenencia de armas prohibidas en su domicilio de Marbella
El Tribunal la condena a un año y un día de prisión, aunque se suspende la ejecución de la pena privativa de libertad, condicionado a que no delinca en un plazo de tres años
Un hombre ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Málaga por un delito de tenencia de armas prohibidas tras incautarle la Policía en su domicilio de Marbella una pistola, un supresor de sonido y numerosos cartuchos sin percutir en buen estado.
En la sentencia, el Tribunal la condena a un año y un día de prisión, aunque se suspende la ejecución de la pena privativa de libertad, condicionado a que no delinca en un plazo de tres años.
Además se le prohíbe del derecho a la tenencia y porte de armas durante cinco años y se acuerda el decomiso y destrucción del arma, el supresor de sonido y la munición.
Durante el juicio el acusado, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía malagueña, se conformó con la petición fiscal y el relato de hechos.
El 16 de junio de 2020 tras una entrada y registro autorizada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, los agentes se incautaron de la mencionada pistola, que tenía el número de serie eliminado, un supresor de sonido y numerosos cartuchos sin percutir.
