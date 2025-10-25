La negociación sobre el ERE del Senator, encallada a una semana de los despidos

Las negociaciones entre CCOO y las empresas con intereses en el hotel Senator para abordar el futuro de sus 107 empleados siguen encalladas a una semana de que el establecimiento hotelero, de cuatro estrellas de categoría, cierre sus puertas para someterse a unas obras de reforma y la totalidad de la plantilla pierda sus puestos de trabajo.

La tercera reunión de la mesa negociadora que ayer mantuvieron las partes para pactar una salida alternativa para los empleados concluyó sin avances ante las ausencias de la empresa propietaria del inmueble que alberga el hotel y de la cadena que lo explotará a partir de 2027, Meliá Hoteles.

«Es necesario que tanto la propietaria del inmueble como la futura explotadora estén presentes para buscar soluciones enfocadas en el mantenimiento del empleo», señaló el representante de CCOO en la mesa negociadora, Antonio Cabello.

Si las partes no consensuan una alternativa, entrará en vigor el 9 de noviembre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que propone la cadena Hotel Playa, que explotará el hotel hasta el viernes. Ese día, dejará la gestión del establecimiento, coincidiendo con el vencimiento del contrato de arrendamiento del edificio, y el establecimiento se clausurará al público.

Tras las reformas del local, el hotel retomará su actividad bajo la gestión de Meliá.

CCOO propone que los trabajadores se acogan a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante el periodo de ejecución de las obras y que, una vez que el hotel reabra, se reincorporen a sus puestos laborales. Durante los meses en los que se prolonguen las reformas, el sindicato plantea que Hotel Playas, Melià y la propietaria del edificio se repartan el coste de mantener a los trabajadores, cifra que CCOO calcula en unos 1,7 millones de euros.

Pero la ausencia de Meliá en las mesas de negociación dificulta que las partes alcancen un acuerdo. La cadena hotelera asegura que no ostenta ninguna responsabilidad operativa ni tiene capacidad de intervención en el hotel y que desconoce las decisiones que se toman sobre los trabajadores.

La cuarta reunión de la mesa negociadora está prevista para el martes.

Los empleados, en huelga

La totalidad de la plantilla del hotel, uno de los símbolos de las décadas de depravación de los gobiernos del GIL y una de las épocas más oscuras de Marbella, se sumó ayer a una huelga para protestar contra un ERE que considera injusto y que, entiende, incumple la normativa en materia laboral, ya que el establecimiento cerrará de forma temporal, no definitiva.

«El ERE podría ser fraudulento y sus consecuencias afectarán a 107 familias», señaló el presidente del Comité de Empresa del hotel, David Casado.

Los trabajadores tienen prevista otra jornada de huelga y una concentración el jueves, el día previo al cierre del establecimiento hotelero.