Sostenibilidad
Crean un diseño paisajístico sostenible en una plaza de San Pedro Alcántara
La decoración reduce los costes de mantenimiento del espacio público
La plaza Pepe Periáñez, ubicada en San Pedro Alcántara, cuenta con un paisaje urbano sostenible compuesto por más de 700 unidades de especies arbustivas adaptadas al clima mediterráneo y seleccionadas por su bajo consumo de agua, su riqueza cromática y diversidad en sus texturas vegetales.
El diseño de la decoración permite también al Ayuntamiento reducir el coste del mantenimiento de la plaza.
Entre las plantas habilitadas, resistentes a la sequía y capaces de tolerar ciertos niveles de salinidad, figuran 33 unidades de junquillo; 20 de ágave de dragón; y 14 de yuca azul. Se trata de especies de porte escultórico y gran resistencia a la falta de agua.
También se incluyen seis ejemplares de palmito, la única palmera autóctona de Europa y que aporta estructura y volumen al conjunto de la decoración paisajística.
La composición se completa con 150 unidades de cabello de ángel; 150 de ajetes; 180 de euforbias; y 150 de loropétalo, especies que aportan colorido, movimiento y floraciones que se prolongan durante el año.
El conjunto paisajístico reduce de forma significativa el consumo de agua en las zonas verdes, como marca la xerojardinería, la técnica de diseño que optimiza el uso de recursos hídricos en un momento en el que los periodos de sequía serán más prolongados y severos en Marbella y el resto de la Costa del Sol.
La xerojardinería utiliza también el riego por goteo y materiales que conservan la humedad del suelo.
