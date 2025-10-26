Incosol: el hotel pionero del turismo sanitario en Marbella recupera el pulso

Fue el primer hotel que ofreció a sus huéspedes servicios de salud cuando abrió sus puertas en 1973 y, durante años, fue el único hotel medicalizado del sur de Europay estaba en Marbella.

Por sus 200 habitaciones pernoctaron celebridades del mundo de la realeza como Diana de Gales o el Príncipe Rainiero de Mónaco; las actrices Audrey Hepburn o Deborah Keer; o artistas como Michael Jackson o Salvador Dalí.

Pero aquel hotel pionero en el segmento turístico de la salud, cuya apertura contó con la presencia del dictador Franco, cesó su actividad en 2012 y cerró sus puertas de forma definitiva en 2013 en un final que tuvo que dirimirse en los tribunales.

Ahora, un proyecto liderado por el fondo inversor Ilanga Capital, al frente del cual está Pelayo Cortina Koplowitz, busca darle una nueva vida, también como un hotel de cinco estrellas de categoría y especializado en servicios de salud y longevidad.

Ilanga Capital, que anunció a finales de 2022 la adquisición del hotel, cuenta ya, a través de la mercantil Global Zacala S.L, con la licencia municipal para reformar y ampliar las emblemáticas instalaciones.

Las primeras actuaciones para la recuperación del hotel, ubicado en la zona de Río Real y aún sin fecha prevista para la reapertura, han comenzado con demoliciones parciales y retiradas de amianto.

Diana de Gales estuvo entre su exquisita clientela. / Amparo Barbeta

Importante inversión

«La reapertura del hotel, como establecimiento emblemático que fue de la Costa del Sol y de Marbella en concreto, nos parece muy positiva. Se vendría a sumar a los establecimientos de alta categoría y de cinco estrellas que hay en la zona de Marbella», señala el vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Javier Hernández, que destaca «el importante volumen de inversión» que supondrá el proyecto para reabrir el complejo hotelero.

«Fortalecerá la oferta de establecimientos de alojamiento de la provincia de Málaga», agrega.

El presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella, Juan José González, recuerda que Incosol fue, durante sus años en servicio, «un hotel emblemático de la ciudad e insignia del turismo de salud al más alto nivel».

«Estaremos muy pendientes de la agilización de las obras y de la reapertura de tan emblemática instalación. Desde el CIT, acogemos con satisfacción y suma alegría la noticia de la licencia de obras de rehabilitación y reforma del hotel», añade.

De las mayores inversiones

El proyecto para reabrir el hotel, que no pudo sobreponerse a la crisis que sacudió al mundo después de 2008, contará con una inversión que rondará los 87,5 millones de euros, lo que supondrá una de las más elevadas entre los establecimientos hoteleros de Marbella.

El hotel contará con 168 habitaciones, un 80 por ciento de las cuales se destinará a tratamientos médicos y programas especializados.

La parcela en la que se encuentra el hotel, de unos 47.500 metros cuadrados de extensión, albergará una superficie sanitaria de unos 21.000 metros cuadrados; un área hotelera de más de 6.000 metros cuadrados; y 34.000 metros cuadrados de zonas libres y ajardinadas dotadas de piscinas y zonas verdes integradas.

El proyecto contempla también la conservación de la estructura original del edificio, para mantener su identidad, pero se adaptará a un diseño contemporáneo.

Los promotores tienen previsto presentar en las próximas semanas en Marbella el proyecto definitivo de ejecución.