La figura más emblemática del turismo de lujo en la Costa del Sol

Es una de las figuras más emblemáticas del desarrollo turístico de Marbella y de la Costa del Sol; y símbolo de la elegancia y la excelencia turística tras su etapa en la dirección de Marbella Club, uno de los hoteles más exclusivos de la comarca.

Se formó en hostelería en Suiza después de que su familia, de alta cuna, perdiera todas sus propiedades tras la II Guerra Mundial; y buena parte de su trayectoria profesional la ha desarrollado en Marbella, adonde llegó un día de finales de diciembre de 1956, con 24 años y sin hablar castellano.

El Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella (CIT) ha reconocido la aportación que en el desarrollo turístico, social y cultural ha desempeñado Rudolf Schönburg- Glauchau, conocido como el conde Rudi, durante sus cerca de 70 años de vida en el municipio.

«Ha tenido un papel clave en la proyección internacional de Marbella», señala el colectivo empresarial, que ha entregado al Conde Rudi una placa conmemorativa en la que destaca su papel en la creación del estilo de turismo de lujo del municipio.

«Su vida ha estado dedicada a forjar el estilo de turismo de alta calidad de Marbella, con elegancia, visión y alma», agrega el CIT.

El colectivo empresarial ya reconoció en 2012 la aportación del conde Rudi al desarrollo turístico de Marbella con una estrella en el Bulevar de la Fama, en Puerto Banús. Las distinciones reconocen a las personalidades que han contribuido a la promoción del municipio y entre ellas figuran Julio Iglesias, Carmen Thyseen, el chef Dani García, Manolo Santana, Arantxa Sánchez Vicario o Vicente del Bosque.

«El Conde Rudi ha sido y continúa siendo un referente del espíritu de hospitalidad que caracteriza a la ciudad y es un símbolo de la elegancia y la excelencia turística», destaca el colectivo empresarial.

Alfonso de Hohenlohe confió en su primo para reinventar el hotel de carretera que, en la Semana Santa de 1954, había entrado en funcionamiento en una Marbella que, en aquel entonces, contaba con apenas 10.000 habitantes y en la que nadie podía prever la eclosión turística que viviría apenas diez años después.

Un hotel en la carretera

El proyecto que Hohenlohe encomendó al conde Rudi tenía visos de fracasar, pues el hotel Marbella Club se encontraba lejos del centro urbano de Marbella; carecía de agua corriente -no llegaría hasta 1971-; y la comida se elaboraba entre la gran escasez de alimentos básicos.

Pero el crecimiento del hotel bajo la gestión del conde Rudi fue tan fulgurante como la carrera del noble sajón en el establecimiento, que comenzó de recepcionista y durmiendo en un cuarto del garaje y que, con 29 años, ya era su director.

«Como director, asumo la tarea de transformar el hotel, de convertirlo en un foco de atracción de primer nivel. He vivido para el hotel», recuerda el noble alemán en su libro de vivencias ‘El conde Rudi. Un hombre afortunado’, escrito por José María Sánchez-Robles y editado por Edinexus.

El hotel, hoy ubicado en plena Milla de Oro de Marbella, se convirtió, con el transcurso de los años en el refugio discreto en el que personalidades como Audrey Hepburn, los duques de Windsor, Bismarck o los monarcas de Rumania, Suecia o Bulgaria pasaban parte de sus vacaciones.

«Lo que me gusta, por lo que siento pasión, es por la profesión de hostelero. Soy feliz con lo que hago y más en Andalucía», señala el conde Rudi en el libro.