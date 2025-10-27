Renuevan el alumbrado público en el barrio Pilar Miraflores de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado los trabajo de renovación del alumbrado público en la calle Matrona Asunción Alameda, ubicada en el barrio Pilar Miraflores, con el objetivo de reforzar la iluminación del vial principal y las calles aledañas y mejorar la eficiencia energética de la zona.

Se trata de una de las peticiones que más han reivindicado los vecinos de la zona.

Las actuaciones servirán para sustituir las luminarias, que se encuentran adosadas a las fachadas de los edificios, por once farolas instaladas en las parterres y zonas ajardinadas, para evitar la ocupación del acerado y permitir el tránsito libre de obstáculos para las personas con movilidad reducida, carritos de bebé o sillas de rueda.

Los trabajos conllevarán una nueva canalización de casi 350 metros de longitud, el desmontaje de 12 brazos con luminarias y la demolición de 165 metros cuadrados de pavimento, para, posteriormente, reponer 12 metros cuadrados de solería de botones, además de la implantación de un cuadro eléctrico acorde a la instalación.

Las actuaciones tienen un plazo de ejecución de un mes y medio y finalizará antes de las fiestas de Navidad.

El Ayuntamiento renovó hace tres años la iluminación de la zona con tecnología LED, de bajo consumo, para lograr ahorrar energía.

Pero estudios realizados posteriormente detectaron áreas que precisaban un refuerzo lumínico para mejorar la sensación de seguridad en horario nocturno de los vecinos.