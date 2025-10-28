Obras
Mejoran el acerado y las canalizaciones en Nueva Andalucía
El Ayuntamiento de Marbella ejecuta obras para dotar de acerado y canalizaciones a la Cañada de Ganados, en el distrito de Nueva Andalucía.
La actuación, que busca mejorar la seguridad peatonal en la zona, tiene un plazo de ejecución previsto de un mes y medio y conllevará la instalación de un sistema de iluminación LED, de bajo consumo.
Las actuaciones consistirán en ejecutar un acerado en el lado norte de la calle, junto a las canalizaciones necesarias para dotarla de luz y telecomunicaciones, con la instalación de doce farolas de siete metros de altura y tecnología LED.
La intervención en una vía que conecta urbanizaciones, campos de golf y centros educativos ha comenzado con el desbroce de 365 metros cuadrados de terreno, a lo que seguirá el perfilado de los taludes y la colocación de 345 metros de bordillos y de 360 metros de solería de acera.
«Se trata de una zona en la que hay muchas urbanizaciones, numerosos transeúntes y era necesario dotarla de acerado, accesibilidad y sostenibilidad y pediremos una parada de autobús», señala la edil del distrito Vanessa Ortiz de Zárate.
