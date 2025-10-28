El PP pide para la autopista de la Costa del Sol los bonos de la AP-9 gallega

El PP pondrá en marcha una recogida de firmas entre los vecinos de la provincia de Málaga para pedir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apliquen al peaje de la autopista AP-7, que discurre por la Costa del Sol, el plan de bonificaciones para los usuarios habituales de la AP-9, que pasa por Galicia.

Así lo anunció ayer la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, durante su intervención en el Foro de Movilidad, que la formación ‘popular’ organizó en Marbella.

La presidenta provincial del PP reclamó al Ejecutivo central la bonificación de la AP-7 de la Costa del Sol al nivel de otras autopistas, entre las que destacó las medidas que aplica en la AP-9 gallega, como la vuelta gratis en 24 horas y un 50 por ciento adicional para los usuarios que realicen más de 20 viajes al mes y utilicen el telepeaje.

«¿Por que Galicia sí y Málaga no tiene acceso a estas ayudas para los usuarios del peaje más caro de España?», preguntó Navarro, que aseguró que la razón es el documento firmado por el BNG para apoyar la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno de la Nación. «Los malagueños no somos menos y exigimos esas mismas bonificaciones», agregó la dirigente de la formación ‘popular’ en la provincia.

Navarro aseguró que Málaga es la única provincia de Andalucía con peaje y, agregó, la autopista AP-7, de la Costa del Sol, incrementa su precio un 62 por ciento durante Semana Santa y la temporada alta veraniega, periodo que transcurre entre junio y septiembre.

«¿Qué bolsillo puede soportar un gasto de 500 euros al mes, que es lo que cuesta el uso diario del peaje, si se realiza ida y vuelta desde Málaga hasta Estepona?», preguntó Navarro, que reclamó al Gobierno central «soluciones inmediatas» para aliviar el tráfico y mejorar la seguridad de los conductores.

La recogida de firmas también se dirige a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la que Navarro aseguró que se opuso a la bonificación del peaje de la Costa del Sol. «La iniciativa es un referéndum contra la estrategia de abandono y desprecio del Gobierno de Sánchez y Montero a la provincia de Málaga», apuntó la dirigente ‘popular’.

En el encuentro, Navarro aseguró que el Gobierno de España niega a la provincia actuaciones para mejorar la movilidad, pese a que ha elevado la recaudación un 30 por ciento en los últimos cuatro años. «Nunca se ha invertido menos recaudando como se está haciendo», señaló.