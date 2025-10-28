Seguridad
Refuerzan la flota de los bomberos de Marbella con tres vehículos
Se trata de un camión de descontaminación y dos bombas urbanas ligeras
Los bomberos de Marbella han ampliado su flota con la incorporación de tres vehículos.
La iniciativa incluye la renovación de una unidad para convertirla en un vehículo logístico especializado en tareas de descontaminación; y dos bombas urbanas ligeras de última generación.
Los vehículos han sido asignados por el Ayuntamiento a los parques de Bomberos de Marbella y San Pedro Alcántara.
El vehículos logístico permitirá a los efectivos de los bomberos realizar tareas de descontaminación tras las intervenciones, especialmente en contextos de exposición de materiales tóxicos.
Las dos bombas urbanas ligeras, por su parte, incorporan cabinas reforzadas y sistemas de seguridad avanzados, con airbags frontales, laterales y traseros; y herramientas eléctricas de batería que sustituyen a los modelos tradicionales de gasolina o manuales.
«Están equipadas con instalaciones hidráulicas de gran caudal y su cabina está preparada para resistir vuelcos, lo que eleva considerablemente la protección de los equipos durante cualquier desplazamiento. Además, tienen depósitos de 1.700 litros de capacidad y bombas capaces de mover 4.000 litros por minuto», señala el jefe de Emergencias de Marbella, Arturo Arnalich.
El Ayuntamiento tiene previsto iniciar a principios de 2026 el proceso de selección para incorporar a once agentes y una promoción interna con puestos de suboficial, oficial, sargento y cabo con el objetivo de reforzar la estructura operativa.
