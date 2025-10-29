Adjudican las obras del estadio de atletismo de Nueva Andalucía

El equipo de Gobierno de Marbella aprobó ayer en Junta Local la propuesta para adjudicar las obras para construir un estadio de atletismo en el distrito de Nueva Andalucía.

El proyecto contempla una pista de atletismo homologada de 400 metros con ocho calles y un campo de fútbol 11 de césped artificial.

La infraestructura no podrá albergar competiciones de jabalina, ya que requieren de césped natural.

Las obras se ejecutarán en dos fases, la primera de las cuales conllevará la construcción de la pista de atletismo y el campo de fútbol; y la urbanización del entorno con zonas verdes, espacios libres o aparcamientos.

El proyecto contempla también gradas cubiertas con capacidad para 1.000 espectadores, vestuarios, gimnasio o una pista de calentamiento interior de 640 metros cuadrados de superficie.

La actuación cuenta con una inversión de 11,2 millones de euros procedentes de fondos municipales y de la U.E.

El Ayuntamiento prevé que las obras comiencen antes de que finalice el año; y que a finales de 2026 entren en servicio las instalaciones de la práctica del fútbol.