Detenido en Marbella un youtuber que le cortó la yugular a un hombre con un vaso

La Policía Nacional ha detenido en Marbella a un conocido youtuber y boxeador que presuntamente agredió el pasado verano a un hombre y la causó heridas de extrema gravedad en el cuello. El arresto por lesiones graves ha sido posible gracias a al análisis de las redes sociales del investigado, ya que la difusión de vídeos que lo situaban en la ciudad marbellí ha facilitado su localización. El arrestado ha sido extraditado a Reino Unido en virtud de una Orden Internacional de Detención y Extradición emitida por las autoridades británicas.

El investigado ha sido extraditado a Reino Unido, cuyas autoridades lo reclamaban por un delito contra la seguridad vial

Los hechos se remontan al pasado 26 de agosto. Una discusión entre el deportista y otro hombre en un local nocturno culminó con la agresión del primero con un vaso en el cuello de la víctima, que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por un desgarro en la arteria yugular interna izquierda. Los agentes del Grupo II de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Marbella se hicieron cargo de la investigación, para la que terminó siendo clave el análisis de las redes sociales y la consulta bases de datos policiales. Esta labor permitió la plena identificación del presunto autor, que se ocultaba en la localidad marbellí hasta el momento de su detención.

La Comisaría Provincial de Málaga ha explicado este miércoles que la propia exposición en redes sociales del presunto agresor ha facilitado a los agentes saber que se encontraba en Marbella, ya que difundía vídeos conduciendo por distintas calles de la localidad y sin tener carné, por lo que también se le atribuye un delito contra la seguridad vial, el mismo delito por el que está reclamado por las autoridades británicas a través de la correspondiente Orden Internacional de Detención y Extradición (OIDE). Una vez tramitadas las correspondientes diligencias, el arrestado pasó a disposición judicial como presunto autor de un delito de lesiones graves y un delito contra la seguridad vial, tramitándose también la OIDE por la que finalmente ha sido extraditado a Reino Unido.