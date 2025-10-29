Empleados se encerrarán en el hotel Senator de Marbella para defender sus trabajos

Trabajadores del hotel Senator de Marbella tienen previsto encerrarse a partir del viernes de forma indefinida en el interior del establecimiento para reivindicar sus puestos laborales frente al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que plantea la cadena Hotel Playa, que explota el negocio.

La medida la aprobaron ayer por mayoría absoluta los trabajadores en asamblea, después de que la cuarta mesa de negociación entre el comité de empresa, CCOO y explotadora terminara sin un acuerdo alternativo a unos despidos que dejará en la calle a 107 trabajadores.

El encierro, que los trabajadores quieren mantener hasta que las partes encuentren una alternativa al ERE, es una de las medidas más drásticas que toman unos empleados del sector de la hotelería en la Costa del Sol y que en la comarca no se veía desde que, debido a la crisis del 2008, la plantilla del hotel Los Monteros estuviera 18 meses encerrada en el local.

«Que en una época de bonanza como es la de 2025 tengamos que adoptar una medida como esta, a nadie le entra en la cabeza», señala Antonio Cabello, de CCOO.

El encierro se producirá en la misma jornada en la que vencerá el contrato de arrendamiento del edificio que alberga el hotel, momento que se ha fijado Hotel Playa para desentenderse de la gestión del negocio. Posteriormente, el edificio cerrará al público para someterse a unas obras de mejora y, en 2027, retomará la actividad, ya bajo la gestión de la cadena hotelera Meliá.

Los empleados recurren a la clausura después de que, tras cerca de 20 días de negociación, CCOO, comité de empresa, la propietaria del edificio y los grupos Meliá y Hotel Playa no hayan logrado encontrar una alternativa que evite los despidos masivos.

CCOO propone que la plantilla se acoja a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo durante los meses en que se prolonguen las obras de reforma y que, una vez que el establecimiento reabra, recupere sus empleo. Pero la ausencia de parte de los interlocutores durante las negociaciones ha dificultado la búsqueda del acuerdo.

CCOO y los empleados entienden que el ERE, que entraría en vigor el 9 de noviembre, contravendría el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo de Hostelería de Málaga, por lo que sería ilegal.

Meliá sostiene que no ostenta ninguna responsabilidad operativa en el hotel y que desconoce las decisiones que afectan a los trabajadores.

Los empleados tienen previsto declararse mañana en huelga y manifestarse ante el hotel.