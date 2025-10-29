El PSOE de Marbella pide transparencia en el plan de urbanismo

El PSOE pide al equipo de Gobierno medidas que garanticen la transparencia y la participación vecinal en el planeamiento urbanístico del municipio para garantizar un modelo de ciudad «equilibrado, sostenible y adaptado a las necesidades de la Marbella del futuro».

El Gobierno local se encuentra en pleno proceso de elaboración de un plan urbanístico que devuelva la seguridad a una de las áreas más sensibles para el desarrollo económico de Marbella y más polémicas en los últimos años en el municipio.

El Ayuntamiento gestiona el urbanismo de la Marbella del primer cuarto del siglo XXI con el plan de 1986 -de unos 40 años de antigüedad- desde que el Tribunal Supremo anulará en 2015 el PGOU de 2010, el planeamiento llamado a ordenar una ciudad desvalijada por los años de gobierno del GIL.

La formación socialista reclama también consolidar el tramo de senda litoral que discurre por San Pedro Alcántara y mejoras en la basílica paleocristiana Vega del Mar, el lago de Las Medranas y en las conexiones entre las urbanizaciones y núcleos urbanos del municipio.

El PSOE plantea las propuestas en el Consejo Social de la Ciudad, un órgano que, según la formación socialista, ha dejado de ser un espacio de participación ciudadana para convertirse en una «herramienta meramente decorativa».

«Se hurta el debate en un órgano que debería ser clave para la construcción de la Marbella del futuro. No hay debate ni escucha activa», señala el PSOE.