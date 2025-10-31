Trabajadores del Senator: «Tenemos ganas de luchar, pero veremos con el paso de los días»

Los 107 empleados del hotel Senator, uno de los más conocidos de Marbella, tienen previsto iniciar hoy, a partir de las 16.00 horas, una de las medidas más drásticas en materia laboral.

Los trabajadores se encerrarán de forma indefinida en el interior del establecimiento, de cuatro estrellas de categoría, para reivindicar sus puestos laborales ante el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que plantea la firma que ha gestionado el hotel durante los últimos años, Hotel Playa, y que entraría en vigor el 8 de noviembre.

El encierro se produce en la misma jornada en la que vence el contrato de arrendamiento del edificio que alberga el hotel. La propietaria ha cerrado las puertas del establecimiento al público para acometer una reforma y, en 2027, el edificio recuperará la actividad, ya bajo la gestión de la cadena Meliá.

La última vez que unos profesionales del sector hotelero adoptaron la misma medida fue hace unos 15 años, cuando los trabajadores de Los Monteros, también en Marbella, se encerraron en el interior del establecimiento durante 18 meses en un momento en el que buena parte del mundo desarrollado se tambaleaba debido la crisis de 2008.

La plantilla del hotel Senator tiene la intención de permanecer en el interior del local hasta que los despidos masivos se sustituyan por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que le permita recuperar su puestos de trabajo cuando el establecimiento retome la actividad.

«La plantilla está con ánimo y ganas de luchar y reivindicar sus derechos. Pero veremos a medida que pasen los días. Entiendo que habrá días mejores y días peores. A día de hoy (por ayer), los ánimos están intactos y con fuerza», señaló el presidente del comité de empresa, David Casado. «Hemos tenido que llegar a esta medida, drástica, porque no nos ha quedado otra», agregó el representante de los empleados, que aseguró que «las instituciones se han olvidado de nosotros, no han dado la espalda».

Impedir el inicios de las obras

CCOO confía en que el encierro impida el inicio de las obras, solicitadas al Ayuntamiento en 2023, y facilite que los empleados tengan seguro su futuro laboral. «Con el encierro, pretendemos proteger los empleos y desbloquear una situación a la que nos han llevado gigantes del turismo», apuntó la central sindical.

Empleados y sindicato entienden que el ERE contraviene el convenio de hostelería de Málaga y que sería ilegal porque el hotel cesa su actividad de forma temporal, no definitiva, y están dispuestos a judicializar su tramitación.

Las mesas de negociación entre las partes para buscar una alternativa a los despidos masivos se han saldado con resultados estériles debido a las incomparecencias de la propiedad del local y de Meliá, que asegura que no tiene ninguna capacidad operativa sobre el hotel y que desconoce qué decisiones se han adoptado sobre la plantilla de trabajadores.

El consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal, abogó ayer, al ser preguntado por la situación del hotel en un acto en Marbella, por «plantear negociaciones con la mejor voluntad» entre empresarios, trabajadores y la propiedad del edificio. «El turismo está creciendo en Marbella, lo que puede hacer que los propietarios vean que hay una oportunidad real de crecer en expectativas en el hotel Senator, que es uno de los más importantes que tenemos», señaló el consejero.