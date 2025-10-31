Ironman de Marbella: afecciones de tráfico en cinco municipios

La prueba de Ironman 70.3 que Marbella albergará el próximo fin de semana afectará a la movilidad de, además del municipio costero, a cinco del interior de la provincia de Málaga, que sufrirán alteraciones en la circulación del tráfico.

Los principales cambios en la movilidad se producirán en Marbella desde las 3.00 horas del lunes hasta las 14.00 horas del 11 de noviembre; mientras que Ojén, Monda, Coín y Cártama experimentarán alteraciones desde las 7.30 horas y las 16.00 horas el sábado y el domingo.

La Subdelegación del Gobierno en Málaga prevé que la prueba, en la que participarán unos 7.500 deportistas, genere retenciones en el entorno de Marbella y recomienda a los conductores que, para acceder al municipio, utilicen los enlaces de Nagüeles y Marbella Centro Urbano.

Además, los accesos y salidas de Ojén, Monda y Coín se verán limitados durante el desarrollo de la prueba, por lo que los conductores deberán seguir las indicaciones de las señalizaciones de los agentes de tráfico que regulen la circulación.

La Dirección General de Tráfico informarán de forma telemática y mediante boletines de radio de las incidencias que puedan producirse.

El Ayuntamiento de Marbella prevé que unos 30.000 acompañantes de deportistas y espectadores acudan a una prueba en cuya organización participarán unas 3.000 personas.

El Consistorio apela a la colaboración ciudadana para garantizar el buen desarrollo de la prueba deportiva.