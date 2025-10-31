IU acusa a la alcaldesa de Marbella de «vender humo» con la sanidad pública local

El coordinador de la asamblea de IU en Marbella, Manuel Núñez, reclamó ayer a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que «deje de vender humo» con los anuncios sobre infraestructuras sanitarias que «abren tarde y mal y que paga el Ayuntamiento cuando debería hacerlo la Junta de Andalucía, a la que le competen».

El responsable de la coalición de izquierdas en Marbella calificó a la regidora de «pagafantas» del presidente andaluz, Juanma Moreno, «pero sin que mejore la atención sanitaria» en el municipio. «Tenemos las mismas listas de espera para ir al médico de familia o a las especialistas, ya que no hay más profesionales ni mejores servicios», lamentó Núñez.

El coordinador local de IU puso el ejemplo del centro de salud de Marbella Oeste -una obra cuya apertura acumula años de retraso- cuyo personal procederá del centro de salud Leganitos. «No se producirá ninguna mejora en la atención a la población, sino que estarán los mismos profesionales, pero atendiendo en dos centros de salud diferentes», explicó el coordinador de IU.

«De nada sirve tener edificios nuevos, pero vacíos de contenido. Los edificios no curan; curan los profesionales sanitarios. Y la privatización de la sanidad de Moreno Bonilla ya cuesta vidas», agregó.

El equipo de Gobierno de Marbella ha pagado con fondos del Ayuntamiento alrededor de seis millones de euros en infraestructuras sanitarias que debería haber financiado el Gobierno autonómico.