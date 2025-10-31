La conmovedora historia de Nicolás: solidaridad que trasciende fronteras hacia Londres y París

La vida de Nicolás, un niño de San Pedro Alcántara, dio un giro radical hace poco más de un año. A sus 11 años de edad se le diagnosticaba un tumor cerebral extendido que requería de una cirugía muy urgente. A sus padres, Julieta Banffi y Damián Fernández, se les cayó el mundo encima en ese momento, pero aún fue más duro saber que la intervención le generaría al pequeño unas secuelas bastante importantes. Justo en ese momento arrancó una lucha, que ya suma 12 meses de tratamientos específicos y rehabilitación psicológica y motriz, con un milagro hoy posible en forma del enorme reguero de solidaridad que acaba de extenderse a Londres o a París.

Vehículo adaptado

«Lloro al poder contar lo que me acaba de suceder», relataba este jueves Damián. «Acaban de llamarnos María Bravo, de la Fundación Global Gift, y nos han explicado que las dos próximas galas internacionales destinarán todos los beneficios a poder adquirir el vehículo adaptado que requiere nuestro hijo para los desplazamientos y que llevamos un año a la espera de poder conseguirlo», agrega desde tierras barcelonesas.

Instituto Guttmann de Badalona

Y manifiesta el motivo que los ha llevado a viajar fuera de Andalucía: «Llevamos aquí desde el lunes, porque con lo recaudado en varias acciones y verbenas a beneficio de Nicolás se nos ha abierto la posibilidad de que a nuestro hijo lo traten durante los próximos meses en el Instituto Guttmann de Badalona, que es un hospital a la vanguardia europea en técnicas de neurorehabilitación».

Nicolás nació en el seno de una humilde familia de San Pedro Alcántara. Hijo de fontanero y de bordadora de ropa tiene un hermano pequeño, Tiago, tres años menor que él. La mencionada intervención quirúrgica permitió extirparle las células cancerígenas, pero durante el último año y con atención permanente en el Hospital Materno Infantil de Málaga, donde ha recibido la atención del voluntariado de Avoi, la asociación malagueña de niños con enfermedades oncológicas, ha podido mejorar considerablemente.

El pequeño sampedreño de apenas 11 años de edad requiere de una rehabilitación bastante específica. | GLOBAL GIFT

Tratamientos complejos

Sus padres relatan que el niño ha requerido de tratamientos por parte de neuropsicólogos, expertos en fisioterapia respiratoria, neurológica o motora, así como profesionales de la Junta de Andalucía dedicados a la terapia ocupacional o la logopedia. Por su parte, sus padres han podido residir en la capital malagueña durante los últimos diez meses con ayuda de la Fundación Cesare Scariolo, al principio, y Fundación Ronald McDonald, con posterioridad.

«Es un niño lleno de luz, con unas ganas inmensas de superarse, y merece todo nuestro apoyo»

En su último almuerzo benéfico, de este mismo mes de octubre, la Fundación Global Gift ya destinó toda su recaudación a sufragar nuevos tratamientos para Nicolás. La creadora de esta entidad con sede en Marbella, la empresaria, actriz y filántropa María Bravo, expresaba este mismo jueves que desde que supo por su compañero Patricio Moreno del caso de Nicolás sintió la necesidad de «actuar de inmediato».

Apoyo internacional

Con el impulso de Casa Ángeles, como hogar que tiene de embajadora de honor a la también actriz y filántropa Eva Longoria (anfitriona de los eventos y galas de Global Gift), el pequeño también ha podido recibir un apoyo internacional inimaginable para sus padres hace ahora un año. «Es un niño lleno de luz, con unas ganas inmensas de superarse, y merece todo nuestro apoyo. Además, necesita un coche adaptado para poder desplazarse con seguridad y comodidad, así que me he propuesto recaudar los fondos necesarios para hacerlo posible», confirmaba a este periódico la propia María Bravo.

Los padres de Nicolás reconocen que sin esta institución, la administración andaluza en labores de asistencia sanitaria o los voluntarios y filántropos que se han unido a esta batalla «resultaría totalmente imposible hacer frente a los más de dos mil euros que en terapias necesita nuestro hijo». Y aprovechan el altavoz que representa el diario por el que suelen informarse para agradecer a Badalona, y todas las personas que los han atendido en estos días, por volcarse con Nicolás desde el primer momento.