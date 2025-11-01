Una disputa municipal en Marbella por el futuro de una herencia millonaria

La Corporación municipal de Marbella aprobó por unanimidad ayer, en el pleno de octubre, que el Ayuntamiento incorpore a sus arcas los 2,5 millones de euros que le dejó en herencia el multimillonario empresario de origen italiano Paolo Ghirelli, que falleció en agosto y que desarrolló en la localidad buena parte de su actividad vinculada con el sector de la hostelería.

Las desavenencias llegaron después, cuando los grupos municipales plantearon cómo invertir el legado.

Ghirelli, fundador del emblemático restaurante La Meridiana, dejó escrito que donaba el importe a cambio de que el Ayuntamiento lo dedicara a políticas dirigidas a las personas mayores. En qué se tendrán que concretar esas políticas es lo que genera diferencias entre las formaciones políticas.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, aseguró que el Consistorio trabaja con tres albaceas (un jurista, un economista y un amigo íntimo de Ghirelli) del legado del empresario italiano para definir el destino de los fondos.

El importe, señaló la regidora, podría destinarse a programas municipales de ayuda a domicilio, atención inmediata y contra la soledad no deseada; y para equipar la residencia pública del Trapiche, una obra que acumula años de demora (Muñoz colocó la primera piedra en 2009 y desde entonces la ha prometido en dos ocasiones) y que dotará a Marbella del primer geriátrico de carácter público.

«Vamos a cumplir con su deseo. Ghirelli deja un legado social que hará que Marbella sea más solidaria. Une su nombre para siempre al del municipio y ha tenido un gesto de enorme generosidad y compromiso con Marbella», apuntó la alcaldesa.

El concejal de OSP Manuel Osorio propuso que el Ayuntamiento integre la totalidad de la herencia, hasta su liquidación, a programas de ayuda a los vecinos mayores, para que se beneficie el mayor número de personas posibles del colectivo; pero no a dotar de equipamiento a la residencia, una medida que, apuntó el edil, consumiría cerca del 40 por ciento del importe.

«El servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento se queda corto cada año, es paupérrimo. A la administración que le toque equipar la residencia, que lo haga aportando sus recursos propios», apuntó.

El PSOE planteó la creación de una comisión con participación de representantes de los centros de mayores para que decida en qué políticas se invierte la herencia y supervisar el gasto. «Ghirelli tenía la voluntad de que ese dinero sea para las personas mayores, por lo que, lo suyo, es que los mayores sean lo que decidan su destino», señaló la portavoz socialista, Isabel Pérez.

El PSOE pidió que Ghirelli y Margit Selzer, una mujer de origen austriaco que falleció sin descendencia en 2015 y legó al Ayuntamiento un millón de euros para mejorar los centros de mayores, sean reconocidos como Ciudadanos Honorarios de Marbella a título póstumo.

Bruce Willis y Luis Miguel

El restaurante La Meridiana fue un restaurante de referencia y epicentro de algunas de las fiestas más memorables de la jet set de Marbella durante las décadas doradas del municipio.

Entre las celebridades que pasaron por el establecimiento de Ghirelli, que falleció a los 80 años, se encontraban actores, artistas o personalidades internacionales, entre los que figuraron Bruce Willis, Luis Miguel, Mariah Carey, Naomi Campbell o Philippe Junot.