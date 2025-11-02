Marbella licita las obras para mejorar la seguridad en el colegio del Carmen

El Ayuntamiento de Marbella ha sacado a licitación las obras de acondicionamiento del colegio de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora del Carmen.

Las actuaciones buscan modernizar las instalaciones del centro, mejorar la accesibilidad y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y eficiencia., ya que, debido al transcurso del tiempo, el colegio se ha quedado obsoleto y presenta deficiencias en varios de sus servicios básicos.

El proyecto contempla la renovación de la instalación eléctrica del colegio, con el fin de adecuarla a las exigencias técnicas actuales y mejorar su fiabilidad y eficiencia energética.

De este modo, los operarios sustituirán el cableado, instalarán cuadros eléctricos nuevos y reforzarán la protección y el suministro de las distintas dependencias del centro.

Asimismo, de forma paralela, el plan de obras incluye la actualización del sistema de protección contra incendios, dotando al edificio de nuevos equipos y medidas de seguridad que garanticen la rápida detección y respuesta ante posibles emergencias.

Otro de los ejes principales es la sustitución de carpinterías interiores y exteriores, que están deterioradas o con un nivel de aislamiento insuficiente.

La nueva carpintería permitirá mejorar la estanqueidad, el confort térmico y acústico y la eficiencia energética de los espacios, contribuyendo a un entorno más saludable y sostenible.

Las actuaciones contemplarán importantes actuaciones en materia de accesibilidad.

Así , el edificio se encuentra en una zona de alta sensibilidad arqueológica, próxima a la muralla de Marbella, catalogada como Bien de Interés Cultural y, por este motivo, las intervenciones se realizarán sin excavaciones ni movimientos de tierra.

También se optará por la instalación de sistemas mecánicos de salvaescaleras que permitirán conectar los distintos niveles del centro sin alterar el subsuelo ni los elementos protegidos del entorno cultural.

El proyecto afectará a una superficie total de alrededor de 1.225 metros cuadrados y se ejecutará bajo criterios de mínima afección al desarrollo de la actividad educativa, priorizando así la seguridad y la funcionalidad de los espacios del colegio, ubicado en el casco antiguo.

«Esta actuación supondrá un uso más racional de la energía, reduciendo el consumo y las incidencias derivadas del envejecimiento de la instalación anterior», explica el delegado de Obras, Diego López.