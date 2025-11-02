Marbella dice adiós al futbolista Salvador Gil ‘Moñi’

Marbella ha dicho adiós este fin de semana a Salvador Gil, más conocido como ‘Moñi’ en el ámbito del deporte local. Gil, que falleció el viernes a los 81 años, tuvo una trayectoria deportiva muy vinculada al fútbol.

Reconocido en 2022 como Ciudadano Honorario de Marbella, Gil destacó como futbolista en el Atlético Marbellí primero y en el Atlético Marbella años después. Tras una grave lesión, logró convertirse en el máximo goleador en Tercera División durante dos temporadas consecutivas y proclamarse otras tantas veces de forma seguida el mejor jugador de España en aquella categoría.

Su buen hacer en el campo hizo que el Espanyol de Barcelona se hiciera con sus servicios en 1967 para cederlo a su filial, que competía en Segunda División.

‘Moñi’ puso punto final a su carrera deportiva tras la temporada 1982-1983 para convertirse en entrenador.

En 2006, Gil fundó la entidad deportiva Atlético Marbellí, en recuerdo al equipo en el que comenzó a despuntar en el fútbol. Marbella le rindió un tributo en el verano de 2018.