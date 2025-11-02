Los trabajadores del hotel Senator comienzan el encierro

Los trabajadores del hotel Senator de Marbella, de cuatro estrellas de categoría, han comenzado ya el encierro en el interior del establecimiento con el que quieren protestar contra un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que amenaza con dejar en la calle, a partir del 8 de noviembre, a 107 empleados.

El hotel ha cerrado sus puertas al público después de que venciera el contrato de arrendamiento del edificio que alberga el negocio, momento que aprovechó la cadena Hoteles Playa para desentenderse de su explotación.

Los trabajadores han colgado sábanas desde distintas habitaciones del establecimiento, símbolo de los años de corrupción de los gobiernos del GIL en Marbella, con lemas como ‘107 despidos’, ‘No al ERE. Subrogación ya’ o ‘abandonados por el Ayuntamiento’.

También han escrito diferentes mensajes en las fachadas del hotel, con lemas como ‘107 despidos. No al ERE’, ‘Sin trabajadores no hay hotel ‘ o ‘abandono del Ayuntamiento’.

El comité de empresa y el sindicato CCOO propoponen que los despidos masivos se sustituyan por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ya que, en 2007, tras unas reformas, el hotel retomará la actividad, ya bajo la gestión del grupo hotelero Meliá.

«Con el encierro pretendemos proteger los empleos y desbloquear una situación a las que nos han llevado gigantes del turismo. Los trabajadores no abandonarán el hotel hasta que no se solvente su continuidad», señala CCOO.