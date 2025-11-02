Turismo
Los trabajadores del hotel Senator comienzan el encierro
Difunden mensajes contra el Ayuntamiento de Marbella y el ERE que amenaza con dejarles en la calle
Los trabajadores del hotel Senator de Marbella, de cuatro estrellas de categoría, han comenzado ya el encierro en el interior del establecimiento con el que quieren protestar contra un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que amenaza con dejar en la calle, a partir del 8 de noviembre, a 107 empleados.
El hotel ha cerrado sus puertas al público después de que venciera el contrato de arrendamiento del edificio que alberga el negocio, momento que aprovechó la cadena Hoteles Playa para desentenderse de su explotación.
Los trabajadores han colgado sábanas desde distintas habitaciones del establecimiento, símbolo de los años de corrupción de los gobiernos del GIL en Marbella, con lemas como ‘107 despidos’, ‘No al ERE. Subrogación ya’ o ‘abandonados por el Ayuntamiento’.
También han escrito diferentes mensajes en las fachadas del hotel, con lemas como ‘107 despidos. No al ERE’, ‘Sin trabajadores no hay hotel ‘ o ‘abandono del Ayuntamiento’.
El comité de empresa y el sindicato CCOO propoponen que los despidos masivos se sustituyan por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ya que, en 2007, tras unas reformas, el hotel retomará la actividad, ya bajo la gestión del grupo hotelero Meliá.
«Con el encierro pretendemos proteger los empleos y desbloquear una situación a las que nos han llevado gigantes del turismo. Los trabajadores no abandonarán el hotel hasta que no se solvente su continuidad», señala CCOO.
- Ironman de Marbella: afecciones de tráfico en cinco municipios
- Detienen y ponen a disposición judicial al exconcejal de Marbella Carlos Fernández
- Empleados se encerrarán en el hotel Senator de Marbella para defender sus trabajos
- Incosol: el hotel pionero del turismo sanitario en Marbella recupera el pulso
- Detenido en Marbella un youtuber que le cortó la yugular a un hombre con un vaso
- La lucha de Nicolás genera una ola solidaria que ya baña Londres o París
- Una disputa municipal en Marbella por el futuro de una herencia millonaria
- Trabajadores del Senator: «Tenemos ganas de luchar, pero veremos con el paso de los días»