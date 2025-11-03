La carrera contra el cáncer de mama acabará en el parque del Mediterráneo

La popular carrera contra el cáncer de mama que alberga cada año Marbella, la Marea Rosa, terminará en la edición de 2025 en el parque del Mediterráneo ante las obras de reforma que ha iniciado el Ayuntamiento en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez, que tradicionalmente ha acogido el final de la marcha solidaria.

La carrera benéfica, que se celebrará el 16 de noviembre y alcanza la XIII edición, partirá a las 12.00 horas desde la sede en Marbella de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), ubicada en la avenida del Mar y en la que los participantes podrán adquirir productos relacionados con la campaña contra la enfermedad o manualidades que elaboran los voluntarios del colectivo.

Una hora antes, los participantes podrán realizar un calentamiento funcional a través de las instrucciones de un entrenador personal.

La AECC busca en esta edición superar la cifra de los 3.000 participantes que tomaron la salida en la Marea Rosa en 2024.

El precio de inscripción de la prueba, que se desarrollará bajo el lema ‘Nos lo tomamos a pecho’, será de 12 euros y los participantes dispondrán de un seguro de accidente y una camiseta conmemorativa, que podrán retirar esta semana en la sede de la AECC en Marbella en horario de 9.00 a 14.00 horas.

El colectivo destinará la recaudación a los programas de ayuda y atención que ofrece a las mujeres que padecen cáncer de mama, como atención psicológica y social, ayuda y acompañamiento a los centros hospitalarios, marcha nórdico, fisioterapia o talleres de cuidado de la piel.

«La Marea Rosa siempre ha sido una carrera familiar y festiva cuyo objetivo principal es mostrar apoyo a aquellas personas que padecen cáncer de mama y concienciar a la sociedad sobre la importancia de la prevención en este tipo de tumor a través de la práctica del deporte», señala el presidente de la AECC en Marbella, Santiago Gómez-Villares.

«Este año, siguiendo la campaña nacional de la AECC, se pretende conectar con sus realidades, dando a conocer a la sociedad lo que supone para ellas y su entorno recibir un diagnóstico y comenzar el tratamiento», agrega.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer en el mundo.

Cerca de 35.900 mujeres en España fueron diagnosticadas con este tipo de cáncer en 2024, según el observatorio del cáncer de la AECC.

En la provincia de Málaga fueron diagnosticadas 1.283, de las que 828 recibieron algún tipo de atención de la AECC.