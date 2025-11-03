El Consistorio marbellí destaca el papel de la Agrupación de Cofradías

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha mantenido un primer encuentro institucional con la nueva junta directiva de la Agrupación de Cofradías de Marbella, encabezada por su presidenta, Isabel Mata. La reunión, en la que también ha estado presente el concejal José Eduardo Díaz, ha servido para consolidar las líneas de colaboración entre ambas instituciones y abordar nuevos proyectos para los próximos años. La regidora ha puesto de relieve «el papel esencial que desempeñan las hermandades, no solo en la organización de la Semana Santa, sino también en el ámbito solidario». «Se han convertido en una extraordinaria herramienta de promoción turística, pero también desarrollan una labor esencial para las personas más vulnerables a través de su economato», ha apuntado.

Por su parte, Díaz ha subrayado que «la Semana Santa de Marbella se ha afianzado como un fenómeno religioso, cultural y turístico de primer nivel, gracias al esfuerzo de las cofradías y al respaldo del Consistorio, que se seguirá reforzando tanto en medios técnicos como económicos». Y ha asegurado que «pondremos todos los servicios municipales al servicio de nuestras hermandades para mejorar su capacidad organizativa y preservar su valioso patrimonio».

La presidenta de la Agrupación de Cofradías de Marbella ha anunciado que una de las prioridades de su mandato será «dar un nuevo impulso al economato cofrade, para poder ayudar a más familias más necesitadas», en una iniciativa que atiende a una media de 210 al mes, beneficiando a más de 420 personas.