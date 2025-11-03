El economato de las cofradías de Marbella atiende a más de 420 vecinos

El economato que gestiona la Agrupación de Cofradías de Marbella, ubicado en uno de los locales de los bajos de la plaza de toros, atiende cada mes a más de 420 vecinos que se encuentran en riesgo de exclusión social.

Las cofradías locales buscan darle un nuevo impulso con el objetivo de que su ayuda llegue a más familias que, a pesar de vivir en uno de los municipios con las rentas más altas de España, necesitan de la colaboración ciudadana para tener garantizadas sus necesidades más básicas.

La presidenta de la Agrupación de Cofradías, Isabel Mata, hace un llamamiento a empresas y vecinos para que refuercen las donaciones de alimentos.

«Queremos poder ayudar a más familias más necesitadas», agrega.

La solidaridad de las cofradías de Marbella va más allá de la atención a las familias necesitadas del municipio.

Hace un año, las agrupaciones religiosas iniciaron recogieron alimentos de primera necesidad para atender a los damnificados de los temporales de Valencia que dejaron cerca de 230 fallecidos.