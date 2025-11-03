Juanma Moreno defiende su gestión sanitaria y presume de inversión

Tras la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, en plena polémica por el preocupante escándalo del cribado del cáncer de mama, que dejó a miles de mujeres andaluzas sin notiificar mamografías que arrojaban resultados sospechosos; y las recientes informaciones de recortes en personal en los grandes hospitales públicos de Andalucía, que los cifran en unos 91 millones, ajustes que llegan a casi el 10% en hospitales como el Regional de Málaga; el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pasado al ataque este lunes en Marbella en la inauguración de un centro de salud . El líder andaluz ha defendido que el "esfuerzo" que ha hecho su gobierno por mejorar la sanidad pública, "con errores y aciertos", es una realidad "sólida como una roca" y ha negado que haya una privatización, "más allá de los eslóganes políticos y las ansiedades electorales".

Moreno ha pedido a los ciudadanos que confíen en el sistema público y que traten a sus profesionales "con la dignidad y respeto que se merecen". Ha resaltado que cada año se hacen en Andalucía 588 millones de actos médicos, por lo que sería "imposible en términos estadísticos" que no haya un error, ya que detrás de toda actividad hay "seres humanos".

Ha resaltado el "impulso reformista" del SAS que va a llevar a cabo su gobierno, con un cambio "en profundidad", ya que fue diseñado en los años 80 y casi medio siglo después "tiene limitaciones" y a veces es "muy rígido, opaco y complejo para las necesidades actuales". El objetivo, según Moreno, es que la sanidad pública andaluza esté "en el sitio que le corresponde". Ha señalado que el sistema andaluz es "sólido", pero como "cualquier otro" en España y en el mundo tiene "capacidad de mejora" y puede tener "sus propios errores".

Moreno, en la sala de mamografía durante la inauguración del centro de salud Ricardo Soriano en Marbella / Juan Carlos Domínguez (EFE)

Respecto a los presupuestos de 2026, ha recordado que rozarán los 51.600 millones y aproximadamente un tercio se destinará a "fortalecer y mejorar la sanidad pública", cerca de 16.300 millones, que suponen más cantidad que el presupuesto de cualquier comunidad, salvo Madrid, Cataluña o Comunidad Valenciana. Ha recordado que se va a contratar a 4.370 profesionales sanitarios más, de ellos 2.300 antes de final de año. Además, ha indicado que el objetivo es acabar la legislatura abierta, con más del 96 por ciento de la plantilla del SAS estabilizada.

En cuanto al nuevo centro de salud Ricardo Soriano de Marbella, el presidente ha destacado que se cumple con la promesa y que en siete años todos los centros de la Costa del Sol han sido mejorados, con mas de 330 millones acumulados en la provincia. "Cosas que se prometen y se cumplen", ha dicho Moreno, quien ha lamentado que "probablemente nadie escribirá ni una línea porque no vende tanto como lo malo".

“Abandono” del Hospital de Alta Resolución (HAR) de Estepona

Antes de la inauguración del centro, una decena de vecinos de Estepona y algunos miembros del PSOE en esta localidad, han esperado al presidente para pedir explicaciones a la administración pública por la situación de “abandono” del Hospital de Alta Resolución (HAR) de Estepona, que abrió sus puertas por primera vez tras la pandemia. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha pedido a los vecinos que le den “un voto de confianza”, dado que acaba de asumir la gestión de esta consejería, y se ha comprometido a dar solución a esta demanda vecinal. Ha confirmado que está ya en conversaciones con el alcalde de Estepona, José María García Urbano, para abordar el asunto.