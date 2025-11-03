Juanma Moreno inaugura el centro de salud Marbella Oeste

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado este lunes el centro de salud Marbella Oeste, que da cobertura a unos 20.000 vecinos de la localidad.

El equipamiento sanitario, que entró en funcionamiento a mediados de la semana pasada, cuenta con 23 consultas, entre ellas, una de cirugía menor o fisioterapia; y dispone de mamógrafo de última generación, un ecógrafo y un retinógrafo.

El centro, que cuenta con una superficie de unos 2.000 metros cuadrados, cuenta con un horario de atención al público de 8.00 a 15.00 horas de lunes a viernes, y la Junta trabaja para ampliarlo de 8.00 a 20.00 horas de lunes a viernes.

El centro cuenta con 20 profesionales más otros cinco compartidos con el centro de salud Leganitos. El centro de Marbella Oeste permitiría aliviar las atenciones del equipamiento sanitario del barrio de Leganitos, que se encuentra colapsado.

El nuevo centro de salud Marbella Oeste se ha construido en las antiguas dependencias de Urbanismo del GIL. / L.O.

Colaboración

El Ayuntamiento de Marbella ha asumido las actuaciones de reforma del inmueble, cuyo coste ha rondado los tres millones de euros; mientras que el Gobierno andaluz lo ha dotado de equipamiento y de personal.

La renovación del centro de salud de Marbella Oeste forma parte de un convenio que el Ayuntamiento y la Junta firmaron con el objetivo de renovar diferentes dependencias sanitarias del municipio.

"Estoy muy feliz de que haya llegado el día de inaugurar el esperado centro de salud", ubicado en la avenida Ricardo Soriano, una de las principales arterías del municipio, ha señalado el presidente andaluz, Juanma Moreno, en su intervención, en un acto que ha contado con los consejeros de Sanidad y Hacienda, Antonio Sanz y Carolina España, y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.

"Cuando las administraciones públicas se ponen de acuerdo y cooperamos llegamos más lejos y más rápidos y podemos emprender proyectos que mejoran nuestra tierra", ha señalado el presidente andaluz, que ha expresado su voluntad de ampliar a otros ayuntamientos y al Estado el convenio que el Gobierno regional tiene suscrito con Marbella.

El centro Marbella Oeste cuenta con 20 profesionales y otros cinco compartidos con el centro de salud Leganitos. / L.O.

Herencia

El centro de salud Marbella Oeste está habilitado en el edificio que, durante los años de gobierno del GIL, sirvió de Delegación municipal de Urbanismo, por lo que se convirtió en uno de los símbolos de los peores años del municipio.

El Ayuntamiento utilizó el inmueble para amortizar parte del anticipo reintegrable de cien millones de euros que la Junta concedió al Consistorio tras la disolución de la Corporación municipal en 2006, precisamente a raíz de los desmanes del gilismo. El gobierno andaluz cedió la gestión del inmueble para que lo rehabilitara y, así acondicionarlo para habilitar el centro de salud.

Atención Primaria

Marbella cuenta con seis centros de atención primaria. El equipamiento sanitario Marbella Oeste, como la ampliación del Hospital Universitario Costa del Sol, forma parte de un plan que puso en marcha la Junta en 2019 en Andalucía para modernizar la red sanitaria de la región y las condiciones laborales de sus profesionales.

Durante los últimos seis años, la totalidad de los centros sanitarios de la Costa del Sol han experimentado mejoras, íntegras o parciales. La Junta ha invertido cerca de 330 millones en mejoras de la red sanitaria de la provincia de Málaga.