Marbella ultima su presencia en la feria World Travel Market

Marbella ultima su participación en la feria del turismo World Travel Market, una de las más destacadas de su segmento y que se desarrollará en Londres desde el martes al jueves.

La delegación local tiene previsto realizar más de 40 citas con profesionales que operan en Reino Unido, uno de los mercados turísticos más importantes para la economía de Marbella, muy dependiente aún de la llegada de viajeros.

Sólo en 2024, el municipio recibió a cerca de 120.000 turistas británicos que se alojaron en hoteles y que dejaron alrededor de 500.000 pernoctaciones, según el Ayuntamiento.

«Son los primeros en la clasificación internacional de viajeros (que llegan a Marbella). Sólo se ven rebasados por el cliente nacional, que este año ha superado los 200.000 visitantes y las 565.000 pernoctaciones», según la directora general de Turismo, Laura de Arce.

Los integrantes de la delegación marbellí celebrarán también contactos con representantes de mercados turísticos en los que el municipio trata de hacerse un hueco, como el sudeste asiático, y con otros en los que la localidad ya tiene alguna presencia, como el estadounidense o el árabe, según el Ayuntamiento.

A pesar de la magnitud de la feria y de la importancia del turismo británico para el municipio, Marbella carecerá de expositor propio y se alojará en el stand de Turismo Costa del Sol, que depende de la Diputación Provincial de Málaga, y contará con un espacio de trabajo en la zona de Andalucía.