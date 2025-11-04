La Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental se adhiere a una campaña sobre la gestión de pilas

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental se ha adherido a la campaña ‘Una pila de razones para reciclar’, que promueve la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y colectivos que velan por la sostenibilidad, como Ecolec o Ecopilas, para concienciar a los vecinos de la comarca sobre la importancia de los residuos de pilas y acumuladores.

La campaña se desarrollará a través de informadores ambientales, que recorrerán Andalucía hasta el 22 de abril, periodo durante el cual pasará por 240 municipios, y contará con el reparto de 63.000 recopiladores.

La campaña pasará por los municipios de la Costa del Sol en el transcurso de noviembre e inicios de febrero.

La recogida y gestión de pilas en el ámbito de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental se regula a través de un convenio marco de colaboración entre la Junta, la FAMP y los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor de Residuos de Pilas y Acumuladores que operan en Andalucía.

A través de la Red de Puntos Limpios de la Mancomunidad, con cuatro puntos limpios operativos en Mijas, Istán, Estepona y Manilva, y el servicio de puntos limpios móviles de apoyo en el resto de los municipios de la Costa de Sol, el ente comarcal contribuye a la recogida selectiva de aparatos eléctricos y pilas.

Desde la puesta en marcha del primer punto limpio, en 2009, la Mancomunidad ha gestionado 24.900 kilogramos de pilas.