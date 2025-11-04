Sostenibilidad
La Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental se adhiere a una campaña sobre la gestión de pilas
La iniciativa ‘Una pila de razones para reciclar’ se desarrollará en la comarca hasta febrero
La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental se ha adherido a la campaña ‘Una pila de razones para reciclar’, que promueve la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y colectivos que velan por la sostenibilidad, como Ecolec o Ecopilas, para concienciar a los vecinos de la comarca sobre la importancia de los residuos de pilas y acumuladores.
La campaña se desarrollará a través de informadores ambientales, que recorrerán Andalucía hasta el 22 de abril, periodo durante el cual pasará por 240 municipios, y contará con el reparto de 63.000 recopiladores.
La campaña pasará por los municipios de la Costa del Sol en el transcurso de noviembre e inicios de febrero.
La recogida y gestión de pilas en el ámbito de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental se regula a través de un convenio marco de colaboración entre la Junta, la FAMP y los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor de Residuos de Pilas y Acumuladores que operan en Andalucía.
A través de la Red de Puntos Limpios de la Mancomunidad, con cuatro puntos limpios operativos en Mijas, Istán, Estepona y Manilva, y el servicio de puntos limpios móviles de apoyo en el resto de los municipios de la Costa de Sol, el ente comarcal contribuye a la recogida selectiva de aparatos eléctricos y pilas.
Desde la puesta en marcha del primer punto limpio, en 2009, la Mancomunidad ha gestionado 24.900 kilogramos de pilas.
