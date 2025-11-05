Los chefs se rinden al maestro en Marbella

Las estrellas Michelin de la gastronomía española se rendirán al maestro de los cocineros en Marbella.

Unos 20 chefs españoles que suman más de 50 distinciones de la guía gastronómica organizarán el 16 y 17 de noviembre en el hotel Puente Romano, en plena Milla de Oro, un homenaje a Martín Berasategui, por sus más de 50 años de trayectoria entre los fogones de algunos de los mejores restaurantes del país.

Entre los cocineros que participarán en el tributo figurarán Dani García, que será el anfitrión; Albert Adrià, Joan Roca, Ricard Camarena, Francis Paniego o Paco Morales.

El tributo comenzará, en la jornada inaugural, con una cena privada en el restaurante Gaia, ubicado en el interior del complejo hotelero marbellí y en el que el chef Izu Ani dará bienvenida a Berasategui y el resto de cocineros.

La velada, en la que los chefs compartirán experiencias y recuerdos en un ambiente distendido, será un preludio intimo al gran homenaje al chef donostiarra, que cuenta con doce estrellas Michelin.

Al día siguiente, el tributo a Berasategui se desarrollará en La Plaza de Puente Romano, que albergará un gran encuentro en el que los chefs compartirán escenario en torno a la figura del cocinero vasco en un ambiente de compañerismo y admiración.

La jornada en honor al cocinero vasco culminará con una cena homenaje en Leña, el restaurante insignia en Andalucía del chef marbellí Dani García.

Menú especial

Los cocineros invitados elaborarán de forma conjunta un menú especial en homenaje al chef con más reconocimientos de España. Cada pase de platos reflejará, con fusiones de estilos, generaciones y visiones de la alta cocina española, una interpretación personal del legado que deja el chef vasco para la gastronomía del país.

«Los chefs trabajarán de forma conjunta en la elaboración de un menú que buscará sorprender a los sentidos y transmitir la admiración por el legado de Berasategui. Cada propuesta gastronómica formará parte de una narrativa coral que reflejará la diversidad, el talento y la excelencia de la cocina española», señala la organización del evento.

«Será una cita excepcional en la que congregará a algunas de las principales figuras de la cocina española en torno a la figura y el legado del chef más laureado de España», agrega.