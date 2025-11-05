El número de interesados en VPO desborda las previsiones en Marbella

Más de 3.000 vecinos de Marbella y San Pedro reclaman una Vivienda de Protección Oficial (VPO), según datos del Ayuntamiento.

El Gobierno local, consciente de que el acceso a un inmueble a precios asequibles se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales en un municipio con un gran parque de pisos turísticos y urbanizaciones de lujo, trata de agilizar la construcción de VPO, pero admite que serán insuficientes.

El Ayuntamiento cree que, en el mejor de los casos, habrá construido unas 1.300 VPO al final del mandato, al que apenas le queda un año y medio de duración, lo que no llegaría a cubrir ni a la mitad de los demandantes.

«No es suficiente. Aún hay más de 3.000 solicitudes», reconoció ayer el portavoz del Ejecutivo local, Félix Romero.

El Ayuntamiento ha retrasado hasta el primer trimestre de 2026 el sorteo que tenía previsto hacer antes de que acabara 2025 de 84 VPO que se ejecutan en San Pedro; y sigue sin entregar a sus inquilinos las 18 viviendas en régimen de alquiler para jóvenes de Marbella, un trámite que tenía pensado realizar a principios de este año.