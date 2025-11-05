El PSOE urge a una solución para los empleados del Senator de Marbella

El PSOE solicitó ayer a las partes implicadas en el conflicto por la situación de los 107 empleados del hotel Senator de Marbella y a las administraciones públicas con competencias en la materia una «solución urgente» que garantice la continuidad laboral de los empleados, que se enfrentan a un ERE que entraría en vigor a finales de semana.

La portavoz socialista, Isabel Pérez, reclamó también que cualquier operación empresarial que afecte al hotel, de cuatro estrellas de categoría, se realice «con diálogo y respeto a los derechos de los trabajadores».

«Es de destacar la valentía y la unidad de los trabajadores, que sólo piden lo que les corresponde, que es estabilidad, respeto y transparencia en un momento clave para su futuro laboral», señaló la concejala del PSOE, que aseguró que los empleados cuentan con el apoyo de la formación socialista y el respaldo de los vecinos de Marbella. «La ciudadanía reconoce el esfuerzo y la profesionalidad de los trabajadores del Senator», agregó.

El presidente del comité de empresa del hotel, David Casado, pidió el «compromiso» del Gobierno local para evitar los despidos masivos.

Los trabajadores mantienen desde el viernes un encierro indefinido en el interior del hotel para protestar contra el ERE, que consideran ilegal, y solicitar acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, ya que el establecimiento reabrirá en 2027.

«Seguiremos con el encierro. No cesaremos aunque finalmente se produzcan los despidos», señaló Casado.