Finalizan los trabajos para garantizar la seguridad en el río Verde de Marbella

El cauce del río Verde, uno de los más caudalosos que discurren por el término municipal de Marbella, cuenta ya con mejores medidas para preservar su seguridad hidráulica y garantizar su valor ambiental.

El Ayuntamiento de Marbella ha finalizado los trabajos de limpieza y conservación del río, una actuación que puso en marcha para tratar de conservar una zona de especial protección por parte de la Unión Europea.

Las obras se han ejecutado durante cinco meses, coincidiendo con la temporada de verano, en seis tramos del cauce del río, que desemboca en las proximidades de Puerto Banús.

Los trabajos se han ejecutado a través de un planteamiento integral que ha compatibilizado la retirada de residuos con el manejo selectivo de la vegetación, garantizando la seguridad hidráulica y conservando el entorno natural y paisajístico.

Las actuaciones, que se han desarrollado según un plan aprobado por la Junta de Andalucía, han incluido la limpieza del cauce y sus márgenes mediante la retirada de residuos, la eliminación de barreras al flujo del agua, la erradicación de especies invasoras y la reducción de la superficie de cañaverales para favorecer la regeneración de la vegetación autóctona.

Los operarios han desarrollado las labores sobre una superficie de más de 32 hectáreas, de las cuales más de 25 corresponde a la limpieza de cauce y márgenes.

También se han retirado unos 140 metros cúbicos de restos vegetales invasores.